El Valencia Basket trabaja en la renovación de Pedro Martínez

De forma paralela al avance de la temporada, el Valencia BC ha intensificado el trabajo en los despachos de cara a asegurar el futuro inmediato del actual proyecto deportivo en el equipo masculino. La buena dinámica de juego y resultados ha llevado al club a apostar por la continuidad y en apenas un mes, se han cerrado las renovaciones del director deportivo, Luis Arbalejo y de dos jugadores claves para el técnico como Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Eso sí, no son los únicos movimientos en los que está trabajando la entidad taronja, ya que hay también conversaciones para atar el futuro de Pedro Martínez a pesar de que tiene contrato hasta junio de 2027.

Tras entrar en la historia del club en una primera etapa que acabó con la guinda del título de Liga en 2017, el actual técnico taronja ha vuelto a ganarse con creces el reconocimiento a su trabajo, con un equipo que enamora por su juego e intensidad tanto en la Liga Endesa como en Europa y que parte como candidato a cada título a pesar de no estar entre los presupuestos más altos en Europa ni superar a los otros grandes del baloncesto español en la ACB.

Primera renovación

El técnico comenzó esta segunda etapa en València con un contrato de dos años, pero el club no dejó ni acabar el primero para ampliar su vínculo contractual un año más, en una renovación que anunció el 8 de abril de 2025, en una muestra plena de confianza en su trabajo tras caer eliminado días atrás en las semifinales de la Eurocup ante el Hapoel Tel Aviv.

Pedro Martínez y su cuerpo técnico, con el trofeo de campeones de la Supercopa Endesa. / acb photo / Aitor Arrizabalaga

Ahora, con el equipo segundo en la Liga Endesa y cuarto en la Euroliga, el Valencia Basket quiere repetir maniobra y asegurarse el futuro del técnico catalán más allá de 2027. Las conversaciones están avanzadas e incluso según Deportes Cope Valencia, el acuerdo está muy cerca de cerrarse hasta 2028 o incluso con algún año más opcional. Una opción que aseguraría la presencia del técnico taronja al menos durante los tres años firmados con la Euroliga, a la espera de ver cómo evoluciona la máxima competición europea dirigida ahora por el extaronja Chus Bueno ante la esperada llegada de la Liga NBA al continente.

Dupla interior atada

Por otra parte, con la confirmación de la renovación de Nate Reuvers hasta 2028, el Valencia BC se asegura dos años más la presencia de sus dos interiores con mejor rendimiento esta temporada, ya que Jaime Pradilla también cerró semanas atrás su renovación hasta el mismo año.

Se trata de los dos únicos jugadores de la plantilla que no se han perdido ningún partido en toda la temporada, ni en competiciones españolas ni en la Euroliga, sumando ya 22 encuentros de Liga Endesa, 31 de Euroliga, 2 de Copa del Rey y otros 2 de la Supercopa, en la que fueron campeones en la final ante el Real Madrid.

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Cuatro jugadores acaban en 2026

Al margen de las renovaciones anteriores, el club aún tiene que tomar una decisión con otros cuatro jugadores que acaban contrato esta misma temporada: Omari Moore, Matt Costello, Braxton Key y Joel Soriano, cedido en el ratiopharm Ulm tras no acabar la temporada en el Casademont Zaragoza. La continuidad del primero se presenta también como una de las prioridades tras su buena primera temporada de taronja, a pesar de algún altibajo o de su ausencia en los partidos de la Copa del rey.