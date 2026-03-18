Pedro Martínez: "Mi intención es tener continuidad en el Valencia Basket, estoy contento con el club, la ciudad, los dirigentes..."

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez ha hablado este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga de este jueves 19 en el Roig Arena frente al Barça (18:00 horas), sobre su posible renovación con el Valencia Basket. El pasado mes de abril el club y el técnico ampliaban el contrato hasta junio de 2027, un plazo que se podría prolongar aún más en las próximas fechas y ampliar el vínculo como mínimo una temporada más, hasta 2028. Auqnue el catalán no quiso entrar en detalles sobre las conversaciones con el club, se reafirmó en su postura de continuar al frente del banquillo taronja: "Salvo imponderables, lo que es seguro al cien por cien es que voy a seguir siendo entrendor del Valencia Basket el año que viene". Martínez resaltó que la intención, tanto del club como suya, es que la relación se prolongue en el tiempo: "Hay una clara voluntad de continuidad, el club me ha transmitido esa idea y no sé si antes o más tarde, seguro que se hace efectiva".

Centrado en el futuro

El técnico resaltó que lo que le importa ahora es el "presente, no miro al futuro" aunque también aseguró que está muy contento "con la ciudad, el club, los dirigentes...".

Aunque el equipo está centrado en la presente temporada, Pedro Martínez considera lógico que también se mire al futuro: "Creo que el club tiene que tomar decisiones, yo esto centrado lo más posible en el día a día, pero el club tiene que estar preocupado por el presente pero también tiene personas que deben miarar al futuro lejano y a medio plazo, tomar decisiones, analizar qué es lo mejor para el club".

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En este sentido, el club trabaja ya de cara al futuro con decisiones como la renovación del director deportivo Luis Arbalejo o los jugadores interiores Jaime Pradilla y Nate Reuvers: "Se está haciendo las cosas con sentido", afirmó Pedro Martínez.