Pedro Martínez: "Por resultados, no estamos en buen momento, pero hay que pasar página"

Pedro Martínez espera que su equipo deje atrás la mala racha de resultados que le llevó a perder la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y ante La Laguna Tenerife en la Liga Endesa y supere este jueves 19 de marzo al Barça en el Roig Arena en la jornada 32 de la competición continental: "es cierto que no estamos en un buen momento por los últimos resultados pero tenemos que pasar página. Nos enfrentamos a un rival directo, el Barça que está en la misma zona de la clasificación que nosotros, tenemos que afrontar el partido con buen ánimo, con optimismo".

Sobre el bajón de rendimiento del equipo taronja en los dos últimos partidos, Pedro Martínez resaltó: "se puede ver la botella medio llena o medio vacía. El rival también juega e hicieron cosas muy bien para ganarnos. No estamos contentos con lo que pasó y nos hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero la competición te lleva a que no todo sean buenos momentos", insistió el técnico que reconoció que su equipo sufre "cuando tenemos dos partidos fuera de casa muy seguidos en apenas 48 horas". Tampoco considera que peda servir de "consuelo" el hecho de que muchos de los equipos de Euroliga perdiesen en la competición liguera la pasada jornada: "es obvio que los equipos que estamos en Euroliga tenemos un calendario mucho más complicado, más presión de partidos, pero no nos tenemos que conformar con que eso sea una excusa".

Esta semana, por contra el Valencia Basket contará con el apoyo de a su afición, algo que no duda Pedro Martínez pese a que el partido se celebra en el día grande de las Fallas: "es algo que no depende de nostros y no nos preocupa, la afición seguro que está con nosotros".

Un rival complicado

El técnico 'taronja' también analizó el estado de forma del Barça: "Hace una semana jugaron en la pista del Breogán y ganaron dominando desde el principio. Esperamos un partido de máxima dificultad"-.

Martínez confirmó la ausencia del exterior Kameron Taylor por lesión: "no estará ante el Barça ni tampoco el domingo ante el Covirán Granada" y habló sobre la situación del base Darius Thompson, descartado ante La Laguna Tenerife y que disputó menos de cinco minutos en el duelo de la pasada semana ante el Real Madrid en Euroliga.

"Tiene más valor lo que uno dice en redes sociales que lo que yo digo. No hay nada de nada. Pasó con Sergio de Larrea, con Omari Moore en la Copa del Rey, ahora con Thompson… Los necesitamos a todos. Darius es un gran jugador, muy buena persona y es cierto que merecería haber jugado más minutos pero tengo que repartir los minutos entre todos".

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"Vamos cuartos en la Euroliga, vamos segundos en la acb y competimos muy bien en la Copa del Rey. Lo que pasa es que tenemos que ir tomando decisiones", afirmó el entrenador que reiteró estar "encantado con el equipo que tengo, son todos muy buenos chicos y no hay ninguno al que no quiera entrenar. Tengo que tomar decisiones, tratar de poner a los que creo que están mejor en cada momento y dar más descanso a los que lo necesitan".