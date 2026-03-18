Rubén Burgos recupera a sus internacionales para preparar el duelo ante el Spar Girona

El Valencia Basket vuelve al trabajo tras el paréntesis liguero motivado por las Ventanas FIBA para preparar el importante duelo de este domingo 22 en el Roig Arena ante el Spar Girona (12:15 horas), segundo clasificado y rival directo en la Liga Endesa. Un partido clave que llega para las taronja tras un largo descanso y con la incógnita de si el cansancio puede afectar a las seis internacionales del Valencia Basket. Aunque el Pre-Mundial finalizó el martes, las internacionales no volverán a los entrenamientos hasta este viernes ya que la competición se ha celebrado en San Juan de Puerto Rico, lo que supone un largo viaje. Sin apenas tiempo para descansar y tras haber jugado cinco partidos en apenas siete días, Raquel Carrera, Awa Fam, María Araújo y Elena Buenavida, concentradas con España, tendrán que cambiar el 'chip' y centrarse en la Liga F Endesa con el Valencia Basket. También volverán al trabajo el viernes Leo Fiebich, concentrada con Alemania y Hillsman, con Bulgaria.

Las jugadoras taronja han destacado en el Pre-Mundial y en el Pre-Eurobasket, en el caso de Hilsman. La gran alegría la han dado María Araújo, Elena Buenavida, Raquel Carrera y Awa Fam que consiguieron certificar el billete para la Copa del Mundo en la tercera jornada del torneo clasificatorio. España volverá a estar este septiembre en un Mundial, ocho años después de su última participación. La Alemania de Leo Fiebich, ya clasificada como anfitriona, finalizó con grandes sensaciones en la segunda posición de su grupo. Gran papel también para Khaalia Hillsman con Bulgaria, que ha conseguido que su combinado nacional pase a la segunda fase de la clasificación para el EuroBasket Women de 2027.

Raquel Carrera ante EEUU / FIBA

España consigue el billete para la Copa del Mundo

El combinado nacional arrancó el torneo de San Juan, Puerto Rico, con una contundente victoria 99-50 ante Nueva Zelanda, con minutos y protagonismo repartidos para las jugadoras taronjas. En la segunda jornada España venció a Senegal por 51-84, con María Araújo destacando con 15 puntos. En el tercer partido ante Puerto Rico, la selección española certificaba el billete para el Mundial con un triunfo a 91-52, con dobles dígitos de anotación y valoración para Raquel Carrera y Awa Fam. En la cuarta jornada, España no conseguía superar a Italia por 68-56, pese al serio partido de Elena Buenavida con 9 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 12 de valoración. Ya en el último encuentro ante Estados Unidos, España volvía a caer por 70-84, con una gran actuación de Raquel Carrera con 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 17 de valoración, cerrando el pase a la Copa del Mundo como tercero del grupo.

En los cinco partidos Buenavida disputó una media de 21 minutos -aunque se perdió uno por molestias-, Fam y Carrera jugaron 19 minutos de media y Araújo estuvo un promedio de 15 minutos en pista.

Buen papel de Alemania en el torneo de clasificación

Alemania, que ya estaba clasificado para la Copa del Mundo como anfitrión, también realizó un gran papel en su torneo en Lyon-Villeurbanne, finalizando como segundo. La selección de Leo Fiebich arrancó con victorias ante Corea del Sur (76-49) y Filipinas (80-113), siguió con una derrota contra Francia (63-85) y finalizó con triunfos contra Colombia (57-78) y Nigeria (73-81). La actuación más destacada de la alero taronja fue en el último encuentro en el que produjo 15 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y 2 robos. En los cinco partidos disputó una media de 29 minutos.

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Leo Fiebich, jugadora de la selección de Alemania / FIBA

Bulgaria, a la segunda fase de la clasificación para el EuroBasket Women

El combinado nacional de Khaalia Hillsman llegaba a la segunda ventana de la primera fase con un 3-0 que le permitía estar en buena posición para clasificarse para la segunda fase. Un trabajo que finiquitó con las victorias ante Azerbaiyán (120-40) y Ucrania (81-66), pese a la derrota en la última jornada contra Montenegro (70-66). La pívot taronja disputó solo los encuentros ante Ucrania y Montenegro, anotando más de 20 puntos y capturando 11 rebotes en cada uno de ellos, en una media de 30 minutos en pista.