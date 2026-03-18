Un rival del Valencia Basket ficha en EEUU tras ser humillado en el Roig Arena
Hiopos Lleida incorpora al joven base Adrià Rodríguez para reforzar la zona exterior con el prometedor jugador
El Hiopos Lleida necesita un empujoncito para tratar de distanciarse de los puestos de descenso de manera casi definitiva. Y, a falta de resultados y con la sonrojante derrota del Roig Arena ante un aplastante Valencia Basket (101-65) todavía en mente, no hay nada como acudir al mercado en busca de refuerzos.
Con todo esto, el cuadro catalán ha anunciado este miércoles el fichaje del base de 22 años y 1,94 metros Adrià Rodríguez, que firma con el club ilerdense hasta junio de 2028. El jugador llega procedente de los Washington State Cougars, de la liga universitaria estadounidense (NCAA), donde ya ha completado la liga regular. Este curso ha firmado una media de 3,4 puntos, 3,4 rebotes, 3,4 asistencias y 6,7 créditos de valoración. Precisamente se trata del club de formación estadounidense del que llegó al Valencia Basket el temporero Ike Iroegbu, que llegó a jugar un encuentro liguero este curso con los de Pedro Martínez.
Adrià Rodríguez, quemando etapas hasta regresar a casa
Rodríguez se ha formado en las canteras del Barça y del CB Cornellà, equipo con el que debutó en 2020 en la entonces LEB Plata (actualmente, Segunda FEB). Tras una temporada en el Navarra, también de la tercera categoría del baloncesto estatal, el base dio el salto a la Primera FEB de la mano del HLA Alicante, donde jugó durante dos temporadas, hasta junio de 2025, antes de poner rumbo a Estados Unidos.
El joven base también ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española. En 2023, disputó el Europeo sub-20, en el que España cayó eliminada en octavos de final.
El director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha afirmado, en unas declaraciones difundidas por el club, que Rodríguez aportará "juventud, hambre, talento y capacidad física desde la posición de base". "Viene progresando muchísimo en sus últimas temporadas. Es un jugador con muchísima capacidad", ha añadido. Además, ha destacado el papel que tendrá el jugador en el "futuro", pero también "en esta recta final de temporada".
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