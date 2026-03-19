Atasco final y dolorosa derrota taronja ante el Barça

Un último minuto para olvidar aguó la fiesta taronja en la despedida de las Fallas. El Valencia Basket, en un partido jugado a un ritmo más lento del que le suele interesar, supo sufrir para llegar al último minuto con una mínima ventaja en el marcador, pero dos pérdidas y la falta de contundencia para cerrar el rebote le acabaron costando el partido en un duelo en el que estuvieron también lejos de su habitual acierto en el tiro, con un 22% en triples y un 47% en tiros libres. Una derrota (62-66) que duele y que obliga a reaccionar el domingo tras encadenar tres tropiezos seguidos ante Real Madrid, La Laguna Tenerife y FC Barcelona.

De nuevo sin Kameron Taylor por una lesión muscular en la pierna derecha y tras los descartes de López-Arostegui e Isaac Nogués, Pedro Martínez salió de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Josep Puerto, Jaime Pradilla y el recién renovado Nate Reuvers.

Josep Puerto y Myles Cale, durante el partido entre el Valencia BC y el Barça. / Germán Caballero

Dos minutos tardó en llegar la primera canasta, en manos de Darius, después de un cúmulo de errores en ambos equipos en las primeras posesiones. Satoransky estrenaba el casillero azulgrana con un tiro libre, pero quien empezaba a crear problemas a los locales era Joel Parra.

Pedro Martínez cambiaba la dupla de interiores a los tres minutos con la entrada de Costello y Sako y el francés anotaba acto seguido tras asistencia de Darius, antes de que Puerto devolviera una mínima ventaja a los taronja (6-5). Pasado el ecuador del primer período, el técnico local completaba el cambio de quinteto con De Larrea, Braxton Key y Jean Montero, quien tardaba apenas unos segundos en dejar su sello con un triple que puso el 9-7.

La afición taronja volvió a responder pese a coincidir el partido con el final de las Fallas. / Germán Caballero

Willy Hernangómez, con dos faltas en apenas tres minutos, se iba al banquillo. El Barcelona falla un nuevo tiro libre en las manos de Punter y Montero ampliaba la diferencia hasta el 11-8, momento en el que Pedro Martínez volvía a meter en pista a Pradilla y Reuvers. En el posterior intercambio de canastas, dos triples de Juani Marcos permitieron a los de Xavi Pascual cerrar el primer cuarto con ventaja (15-18).

Malos porcentajes de tiro

El parón le sentaba bien a un Valencia BC que estaba lejos de su habitual acierto desde el 6,75 (1 de 6) y precisamente con un triple, Brizuela abría el segundo cuarto, en el que Pedro Martínez apenas tardó un minuto en parar el partido tras un parcial de 0-5, con una canasta de un Vesely ya recuperado pese a haberse retirado cojeando al principio del primer cuarto.

Clyburn hurgaba aún más en la herida taronja en la vuelta a la pista, poniendo el 15-26 tras un nuevo triple, aunque Reuvers y Puerto desde el exterior, supieron dar rápida respuesta para mantener en el partido (20-26) en un momento delicado.

Neal Sako, autor de 12 puntos y 5 rebotes a pesar de volver a sufrir con los tiros libres. / Germán Caballero

Neal Sako encontraba bajo el aro el acierto que le faltaba una vez más desde el tiro libre (con un 0 de 4) y ayudaba a mantener diferencias pese a al acierto de Clyburn, Parra y Punter. Los taronja apretaban en defensa y encontraban la inspiración en las manos de un gran Pradilla bajo el aro, Moore con sus penetraciones y Puerto, con un triple sobre la bocina tras interceptar él mismo un pase de Juani Marcos, para poner el 33-35 al descanso.

Un partido jugado al ritmo que le interesaba al Barça, pero en el que los taronja supieron mantenerse cerca a la espera de encontrar mejores opciones de ataque y porcentajes de tiro en la segunda parte. Al descanso llegaron con un 25% en tiros libres (2 de 8) y un 20% en triples (3 de 15).

Darius Thompson, en un lanzamiento a canasta ante el FC Barcelona. / Germán Caballero

Al ritmo que marcaba el Barça

Pradilla, siempre asumiendo responsabilidades, abría una segunda parte en la que los taronja encontraban el acierto en cada posesión, con Darius sumando también desde el 6,75. Los de Xavi Pascual sufrían más para anotar, aunque encontraron fiabilidad en el tiro de media distancia de Vesely, para recuperar una mínima ventaja a los seis minutos del tercer cuarto (44-47).

Los taronja volvían a tomar el mando del partido con dos triples de Key y de Moore (50-47) en el siguiente minuto, pero en el intercambio de golpes, Parra y Satoransky ponían por delante al Barça de nuevo, que con una acción bajo el aro de Parra tras una canasta de Moore, llevaba el 52-53 al final del tercer cuarto.

Errores decisivos en el tramo final

Una buena defensa marcaba la línea a seguir en los últimos minutos, en los que Sako castigaba el aro visitante en la zona y esta vez sí, desde la línea de 4,60, sumando dos tiros libres que ponían el 56-53 antes de eun tiempo muerto de Xavi Pascual. Montero, un especialista, fallaba sin embargo el primero de los tres tiros tras una falta que le sacó a Willy, quien se fue al banquillo ya con cuatro.

El +5 (58-53) daba oxígeno en un partido de diferencias cortas, aunque un Vesely casi infalible en el tiro de media distancia, volvía a acercar a los visitantes. Eso sí, el Valencia BC llegaba al ecuador del último período con la ventaja de tener a un rival ya en bonus, aunque Costello fallaba los dos tiros libres en una tarde aciaga para los taronja desde el 4,60 (40%, con un 6 de 15).

De nuevo Sako anotaba bajo el aro y aunque Vesely reaccionó con un triple frontal que puso el 60-58, Montero ampliaba la ventaja aprovechando una falta de Satoransky que le llevó a los tiros libres (62-59). Los taronja recuperaban el balón rápido, pero no lograban anotar y Parra, en una transición rápida, recortaba diferencias poniendo el 62-61 a 1:08 del final.

Josep Puerto entra a canasta ante la oposición de Clyburn. / Germán Caballero

El Valencia BC no sacaba provecho de la siguiente posesión, con una pérdida de Montero en su intento de entrar a canasta. Y en la siguiente, pese a la enorme presión ambiental, el Barcelona lograba anotar de tres por medio de Clyburn tras coger un rebote ofensivo que pudo decantar el partido.

Con algo más de 24 segundos por jugar y apurando al máximo el tiempo, los taronja acabaron perdiendo el balón en una entrada de Costello y una falta de Darius sobre Clyburn llevó al estadounidense a la línea de tiros libres a falta de 3 segundos y con 62-64 en el marcador. Anotó el primero y falló el segundo, pero el Valencia BC dejó escapar el rebote y acabó haciendo una nueva falta que permitió a Clyburn sentenciar el duelo a pesar de fallar de nuevo uno de los dos lanzamientos.

Un 62-66 que obliga a los taronja a seguir sufriendo para evitar el play-in y que deja al Barcelona a dos triunfos de los de Pedro Martínez y con el basket-average ganado. Tras tres derrotas seguidas, toca pasar página y recuperar sensaciones de cara al domingo, cuando el Valencia BC recibe al Covirán Granada en el Roig Arena a las 17:00.

- Ficha técnica:

62.- Valencia Basket (15+18+19+10): Thompson (7), Badio (-), Puerto (8), Pradilla (8), Reuvers (3) -cinco titular- De Larrea (-), Montero (11), Moore (8), Key (5), Costello (-) y Sako (12).

66.- Barcelona (18+17+18+13): Satoransky (3), Punter (3), Cale (3), Parra (14) y Vesely (11) -cinco titular- Marcos (6), Norris (4), Brizuela (7), Hernangómez (2), Fall (-) y Clyburn (13).

Árbitros: Belosevic (SER), Difallah (FRA) y Petek (SLO). Sin eliminados.

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Incidencias: partido correspondiente a la 32ª jornada de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 13.558 espectadores.