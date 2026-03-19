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Directo | Sigue el Valencia Basket - Barcelona de la Euroliga desde el Roig Arena
Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas ante el Real Madrid y La Laguna Tenerife
Nueva cita en el Roig Arena. El Valencia Basket afronta este jueves 19 de marzo en eltemplo taronja (18:00 horas), un duelo de Euroliga con sabor doméstico ya que recibe al Barça. Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa.
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Por contra, el Barça llega a València con la necesidad imperiosa de sumar para cortar una racha de seis derrotas en los últimos siete partidos en la Euroliga que les ha dejado al borde del precipicio, y de quedarse fuera de las posiciones que dan derecho al menos a disputar el play-in de clasificación para cuartos.
A falta de siete encuentros para finalizar la 'liguilla', el Valencia Basket es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo.
Con la Euroliga ya en la recta final de su Fase Regular, cada jornada ahora es clave y una victoria ante el Barça supondría para los de Pedro Martínez dar un gran paso hacia el ambicioso y cada vez más cercano objetivo de lograr la clasificación de forma directa para los cuartos de final, algo que sería un gran éxito para la entidad taronja. A falta de siete encuentros para finalizar la 'liguilla', el Valencia Basket es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo. Por contra, el Barça llega a València con la necesidad imperiosa de sumar para cortar una racha de seis derrotas en los últimos siete partidos en la Euroliga que les ha dejado al borde del precipicio, y de quedarse fuera de las posiciones que dan derecho al menos a disputar el play-in de clasificación para cuartos.
El Valencia Basket afronta este jueves 19 de marzo en el Roig Arena (18:00 horas), un duelo de Euroliga con sabor doméstico ya que recibe al Barça. Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa.
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