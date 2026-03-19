Directo | Sigue el Valencia Basket - Barcelona de la Euroliga desde el Roig Arena

Con la Euroliga ya en la recta final de su Fase Regular, cada jornada ahora es clave y una victoria ante el Barça supondría para los de Pedro Martínez dar un gran paso hacia el ambicioso y cada vez más cercano objetivo de lograr la clasificación de forma directa para los cuartos de final, algo que sería un gran éxito para la entidad taronja. A falta de siete encuentros para finalizar la 'liguilla', el Valencia Basket es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo. Por contra, el Barça llega a València con la necesidad imperiosa de sumar para cortar una racha de seis derrotas en los últimos siete partidos en la Euroliga que les ha dejado al borde del precipicio, y de quedarse fuera de las posiciones que dan derecho al menos a disputar el play-in de clasificación para cuartos.