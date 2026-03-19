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Directo | Sigue el Valencia Basket - Barcelona de la Euroliga desde el Roig Arena

Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas ante el Real Madrid y La Laguna Tenerife

Valencia Basket - FC Barcelona

Valencia Basket - FC Barcelona / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Nueva cita en el Roig Arena. El Valencia Basket afronta este jueves 19 de marzo en eltemplo taronja (18:00 horas), un duelo de Euroliga con sabor doméstico ya que recibe al Barça. Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa.

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