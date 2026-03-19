Pedro Martínez: "No hemos jugado bien el cara o cruz, pero debemos jugar más rápido"

Pedro Martínez no dudó en admitir los problemas que tuvo el Valencia Basket para jugar a un ritmo más alto y se lamentó de una derrota ante el Barça que llegó también tras un último minuto para olvidar, con pérdidas y rebotes perdidos que decantaron el duelo hasta el definitivo 62-66.

"Hay una faceta muy clara que debimos hacer mejor que es el rebote. Tengo en la cabeza la primera jugada del partido en la que hacemos una defensa espectacular de 20 segundos, han hecho un tiro muy malo y nos han cogido el rebote. No hemos perdido por esta jugada, pero el rebote ha sido decisivo", afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Además, aunque haya merito suyo, nuestro ritmo es más rápido. Nosotros lo podemos hacer mejor, va un poco ligado al rebote, pero tenemos que jugar mas rápido, cuando lo hemos hecho nos ha ido mejor", recordó.

Pedro Martínez se lamenta de los errores finales que costaron la derrota. / Germán Caballero

Errores del final

El técnico subrayó que "nunca" hay una única "causa directa" para explicar una derrota. "Tengo que hablar de dos cosas, el último minuto y cincuenta segundos de partido. No hemos jugado muy bien el cara o cruz, nos han cogido un rebote importante y hemos perdido un par de balones", admitió.

Ritmo lento

"Pero el resto de partido hemos estado fuera de ritmo, nos han cogido 17 rebotes, hemos dado menos asistencias que el rival, hemos jugado mucho 'cinco para cinco'... no hemos podido jugar un buen partido de calidad en lo que estábamos haciendo, pero el equipo ha luchado para tener una opción", añadió.

A ello añadió que esta campaña "hemos ganado unos cuantos cara o cruz y hemos perdido otros" y dio por hecho que seguirá siendo así.

Xavi Pascual: "Esto me permite respirar un poco"

Por su parte, el entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró muy satisfecho por el trabajado triunfo de su equipo en la pista del Valencia Basket y señaló que la victoria les da aire para luchar por pasar a la siguiente fase de la Euroliga tras cuatro derrotas seguidas.

"Nos permite respira un poco, tenemos un calendario muy complicado, durísimo, pero hemos de estar fuertes y preparados", señaló en la rueda de prensa posterior al choque.

Xavi Pascual, en el partido entre el Valencia BC y el Barça en el Roig Arena. / Germán Caballero

"El triunfo es importantísimo, llevamos muchos derrotas seguidas y muchos problemas de todo, últimamente hemos podido trabajar algo mejor y hemos encontrado el resultado", añadió. El técnico dijo que fue un partido "duro" para los dos equipos y que están "muy contentos por la victoria".

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"Nuestro partido en ataque creo que fue mejor que los 66 puntos pero no hemos sido efectivos, hemos fallado tiros libres y tiros abiertos, pero en defensa hemos estado luchando y siempre en buena posición y hemos atacado muy bien el rebote ofensivo, creo que ha sido la clave del partido", afirmó Pascual, que admitió que además de su defensa el Valencia Basket no estuvo acertado en ataque.