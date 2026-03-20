Awa Fam: "¿WNBA? Se me hace un poco loco pensar que puedo estar ahí en unos meses"

El nuevo convenio colectivo de la WNBA ya es una realidad tras el acuerdo alcanzado por la Liga y el sindicato de jugadores, por lo que la amenaza del cierre patronal se disipa y el calendario de la mejor competición de baloncesto femenino del mundo se mantiene, con una fecha marcada en mayúsculas en la agenda de Awa Fam, el 13 de abril. Ese día está previsto que se celebre el Draft de la WNBA, en el que se mantiene como número 1 en las previsiones de los medios especializados.

La propia Awa Fam, pendiente de este acuerdo en EEUU, no tardó en felicitar a las que deben ser sus futuras compañeras y rivales por el trabajo hecho en los últimos meses para mejorar las condiciones de la Liga y de las jugadoras. "¡Qué emocionante! Gracias por vuestro trabajo duro!", manifestó en Instagram en respuesta al anuncio del acuerdo. Y es que aunque de momento sigue centrada en un Valencia Basket con el que aún puede ganar la Liga Endesa y la Copa de la Reina, no puede evitar pensar también en lo que siempre ha sido un sueño para ella, jugar en la WNBA.

Awa Fam, en un partido de esta temporada ante el Perfumerías Avenida. / JAVIER BLASCO / EFE

Una opción que tiene cada vez más cerca y que admite ilusionarle, tal y como señala en un reportaje de la FEB para 'Desde la Grada'. "Obviamente me hace sentir mariposas en el estómago, lo vengo repitiendo cada vez, al final siempre es ese sueño que he tenido y se me hace un poco loco pensar que puedo estar ahí en unos meses, pero también intento estar tranquila y soy consciente de que no sé que puede llegar a pasar. Está ahí un poco al caer, está sonando y estoy pendiente de eso y feliz de escuchar que puedo estar ahí, pero también intento estar centrada en lo que tengo que estar centrada. Estoy jugando en València y quiero ayudar al equipo a conseguir esos últimos títulos que nos quedan y luego llegará lo que tenga que llegar, pero siento esas mariposas de que mi sueño puede llegar pronto”.

La presión y otro reto en el horizonte

La de Santa Pola, que llegó a L'Alqueria del Basket a los 12 años y debutó en el primer equipo taronja a los 15, admite que está acostumbrada a la presión y la lleva bien, aunque está cada vez más en boca de todos ante la posibilidad de presentarse ya al Draft al haber completado ya dos campañas como profesional, la anterior como cedida en el Lointek Gernika junto a la también taronja Elena Buenavida.

"No me gusta pensar dónde estaré dentro de dos o tres años porque no lo sé, cumplí el sueño de la selección, de estar en València jugando profesionalmente, que era lo que quería, ahora a lo mejor si se cumple lo de la WNBA. Poco a poco estoy consiguiendo los objetivos que tenía y en cinco años pues ojalá verme en unos JJOO, lo tengo ahí desde pequeña y me encantaría conseguirlo, pero quiero verme disfrutar, siendo la misma persona que soy ahora, compitiendo partidos, si es en València genial y en la selección, quiero verme siendo la que soy ahora pero cumpliendo esos sueños que tengo".

Awa Fam, con la selección española clasificada para el próximo Mundial de Berlín. / FEB / Alberto Nevado

En su camino, eso sí, tiene claro que son pilares básicos su familia y el psicólogo deportivo. "Soy una persona que lleva bastante bien siempre el tema de presión, de estar tranquila, porque siempre he tenido gente detrás que me apoyaba y me decía que los pies en el suelo y estar centrada, pero es verdad que a veces puedes sobre pensar demasiado si algún partido no te ha salido bien o no te encuentras bien, al final soy muy joven y queda muchísimo por delante, no está todo hecho, queda mucho por vivir, pero en momentos cuestas todo más, siempre tengo el apoyo de gente detrás, sobre todo mi familia, mi hermano mayor, que siempre me escucha y me anima y me dice que esté tranquila, que todo va a salir bien, mis padres que siempre me han dicho sé valiente y ten paciencia que al final todo va a llegar. Y también el psicólogo deportivo, que es muy importante, porque es una persona de confianza a la que puedo decirle todo lo que pienso y él es sincero conmigo. Son personas que siempre voy a necesitar detrás.

Carrera vertiginosa

Awa echa la vista atrás y admite que ha sido una carrera vertiginosa, aunque ello no implica ni mucho menos que haya sido fácil. "Al final es algo que ilusiona y también es un poco el esfuerzo que hay detrás. No ha sido fácil, esto no es llego a València con 12 años y a subir, ha habido mucho proceso, muchos entrenamientos, mucha gente alrededor, alejarme de mi familia con 12 años, ahora cuando escucho cosas así es gracias al esfuerzo también de todas las personas que han estado cerca de mí. Me ilusiona y ojalá seguir cumpliendo pequeñas cosas.

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Awa Fam lanza a canasta en el último partido de España ante Estados Unidos. / FEB / Alberto Nevado

Tarjeta de presentación ante EEUU

Por otra parte y de cara a su próxima elección en el Draft de la WNBA, en el que coincidirá con su amiga Iyana Martín, dejó ya su tarjeta de presentación en el reciente partido del PreMundial que midió a España con Estados Unidos y en el que, pese a la derrota, la taronja dejó grandes detalles y buenos números, con 10 puntos y 5 rebotes en apenas 19 minutos en pista. Un partido que no hizo más que consolidar su posición como número 1 en las previsiones del Draft, en el que Dallas Wings la franquicia que elija en primer lugar, con Olivia Miles, Azzi Fudd y Lauren Betts como sus grandes rivales a priori para encabezar esta elección en la que Awa hará historia para el baloncesto valenciano y español. Hasta ahora, la también taronja Raquel Carrera ha sido la mejor española en la historia de un Draft con su 15ª posición en 2021, elegida por Atlanta Dream tras su exhibición en la Final Four de la Eurocup Women que ganó el Valencia Basket con dos tiros libres suyos en la última décima de segundo.