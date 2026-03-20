Las internacionales taronja, ya en casa con el Spar Girona a la vista

El Valencia Basket afronta un tramo de la temporada de máxima exigencia con el duelo de este domingo ante un rival directo como el Spar Girona y la Copa de la Reina de la próxima semana en Tarragona. Y lo hace por fin con todas las jugadoras disponibles después del regreso de las seis internacionales que jugaron en los últimos días con sus selecciones: Raquel Carrera, Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo (España), Leo Fiebich (Alemania) y Khaalia Hillsman (Bulgaria).

Por suerte para Rubén Burgos, todas han vuelto sin lesiones ni problemas físicos más allá del lógico cansancio de haber jugado cinco partidos en siete días y, en el caso de las españolas, de mediar también un largo viaje de ida y vuelta a Puerto Rico, donde disputaron el PreMundial en el que lograron el billete para Berlín 2026.

Allí coincidirán con una Leo Fiebich que ya estaba clasificada al ser Alemania el país anfitrión del Mundial, mientras que Khaalia Hillsman jugó con Bulgaria clasificándose para la segunda fase de la clasificación para el EuroBasket Women de 2027.

María Araújo, en su primer entreno en València tras los partidos con España. / VBC

Tiempo justo para el Girona

El técnico taronja tiene a todas las jugadoras disponibles desde este viernes, pero sin apenas tiempo de trabajar con todo el grupo el partido de este domingo a las 12:15 en el Roig Arena. Un escenario poco propicio al tener como rival a un Spar Girona que es segundo, con una victoria más que las taronja y que además ganó de forma contundente en el partido de la primera vuelta por 96-68 en Fontajau.

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Con todas para la Copa

A pesar de la falta de descanso, salvo contratiempo de última hora, Rubén Burgos sí podrá contar con todas las jugadoras disponibles de la Reina que se disputa la próxima semana en Tarragona. Allí debutarán ante el Durán Maquinaria Ensino de la taronja (cedida) Alicia Flórez y si se clasifican se medirían al ganador del choque entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren, evitando así al Spar Girona o al Perfumerías Avenida hasta una hipotética final.