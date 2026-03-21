Leti Romero: "Tenemos el recuerdo del partido de allí y vamos a salir a tope"

El Roig Arena acoge este domingo un partido del máximo nivel en la Liga Femenina Endesa con dos los equipos aspirantes al título que luchan por alcanzar al Casademont Zaragoza al frente de la tabla. Un duelo del máximo interés y que cobra aún más expectación después del abultado marcador de la primera vuelta, ya que las taronja tienen ganas de quitarse aquella espina clavada y de paso alcanzarles en la clasificación.

Así lo explica Leticia Romero, una de las taronja que llega sin el desgaste de los partidos de selecciones. "Esperamos un equipo fuerte, que es lo que nos vamos a encontrar, sabemos la calidad que tienen, nos enfrentamos a un equipo que va a estar ahí en los primeros puestos y nosotros queremos competir ahí. Vamos a ver a qué nivel estamos, luego ya tenemos la Copa en lo que hay que pensar también, pero ahora mismo estamos súper focalizadas en el partido y sabemos que va a ser duro, venimos de lo que venimos y además tenemos el recuerdo del partido de allí y vamos a salir a tope”.

Respecto al poco tiempo para preparar el partido con todo el equipo después de que las internacionales se sumaran al trabajo este viernes, añade Romero que “nos tenemos que adaptar a las circunstancias, son las que son e intentar estos días que quedan preparar al partido lo máximo posible. Creo que hemos hecho un buen trabajo de tener a todo el equipo junto y empezar a preparar bien el partido que viene y con muchas ganas de seguir con la liga".

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Rubén Burgos, en rueda de prensa. / Miguel Ángel Montesinos

Rubén Burgos: "El rival es muy exigente"

Por su parte, el entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, puso en valor la dificultad del rival y el problema que se puede encontrar con el cansancio acumulado de las internacionales taronja: “Vamos a evaluar y a ver el estado de las jugadoras que parece que es bueno físicamente de las internacionales, todas han disputado muchos partidos, unas más minutos que otras, sin contratiempos graves o importantes físicos, pero con un cansancio acumulado en cuanto a viajes y en cuanto a desgaste y exigencia mental. Queremos seguir en nuestros automatismos, en nuestra identidad, en volver a tener ese feeling que teníamos juntas en la pista. Tenemos delante a un rival muy exigente, seguramente de los más exigentes de la competición y de Europa con el que en las últimas semanas hemos podido recortar distancias en la clasificación y de cara a la recta final vamos a ver lo importante que es este enfrentamiento directo. Todos los partidos son complicados y en nuestra competición no sólo con los equipos teóricos que estamos en la parte alta sino con el resto, al final es lo que decidirá las posiciones de la tabla”.