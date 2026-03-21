El Valencia Basket, obligado a reaccionar ante el colista y Luka Bozic

El Valencia Basket recibe este domingo a un Covirán Granada que es colista de la Liga Endesa con solo dos victorias, en un partido a priori cómodo, pero del que los taronja ya saben que no pueden fiarse lo más mínimo, ya que fue precisamente ante este rival con el que llegó el primer tropiezo de los de Pedro Martínez en ACB, con un sorprendente 85-79 en la sexta jornada. Desde entonces, el conjunto andaluz encadenó 15 derrotas consecutivas, aunque esa mala racha la pudo cortar precisamente la semana pasada ante el Baxi Manresa (92-79) con una segunda mitad de récord para apurar sus opciones de luchar por la permanencia pese a su balance de 2-20.

Los taronja, además, llegan en un momento delicado después de encadenar tres derrotas consecutivas entre la Euroliga y a Liga Endesa ante el Real Madrid, el La Laguna Tenerife y el FC Barcelona, aunque siguen segundos en la clasificación con un balance de 16-6, solo por detrás de los de Sergio Scariolo, y con ganas de cambiar su dinámica de resultados. Eso sí, Pedro Martínez sigue sin poder contar con un jugador clave como Kameron Taylor por su lesión muscular en la pierna derecha mientras que la participación de Xabi López-Arostegui está en duda tras perderse el partido del jueves por unas molestias en los isquiotibiales.

El Valencia BC, además, tiene delante el reto de volver a encontrar el estilo vertiginoso que le ha hecho asombrar a todo el baloncesto europeo esta temporada después de unos dos últimos encuentros en los que no pudieron imponer su ritmo ante equipos muy trabajados en defensa. El propio capitán taronja, Josep Puerto, se refiere a este aspecto antes de medirse al Covirán Granada, convencido de que volverán a ser capaces de imponer su estilo.

Análisis de Josep Puerto

"Al final no es que se nos haya olvidado jugar a nuestro estilo, sino que los otros equipos también hacen ajustes. Y esos ajustes defensivos hacen que nos cueste mucho el jugar rápido y jugar a lo que nosotros queremos. Tenemos que encontrar alguna solución, verlo y trabajarlo de manera interna y a ver qué podemos hacer para recuperar nuestra identidad. Al final ganar siempre es importante, da igual cómo juegues. Pero obviamente el recuperar la identidad es muy importante porque al final es cómo estamos entrenando, es cómo nos sentimos cómodos y cómo jugamos bien. Entonces, al final si queremos ganar tenemos que jugar bien y para jugar bien tenemos que recuperar nuestra identidad", señaló el capitán.

Puerto, además, apuntó a la presión que pueden sentir los jugadores de uno y otro equipo en este partido. "El Covirán Granada viene de ganar y aunque tienen mucha necesidad, no tienen la presión que tendremos nosotros de tener que ganar este partido, jugarán más sueltos. Van a venir al Roig Arena, que es un aliciente para cualquier equipo este año y al final sin presión es mucho más fácil jugar. Seguro que va a ser un partido muy complicado”.

Jaime Pradilla defiende a Luka Bozic en el partido de esta temporada en Granada. / acb photo / Fermín Rodríguez

Luka Bozic y el rival

Además del aprendizaje del partido de la primera vuelta, el Valencia Basket sabe también que deberá estar muy atento a un extaronja como Luka Bozic, aunque nunca llegó a debutar con los de Pedro Martínez. El ala-pívot croata promedia 20,1 créditos de valoración por partido para liderar esta clasificación, además de ser el jugador que más tiros libres mete (6,2) y el que más faltas recibe (6,7). Además, es un factor importante para que el conjunto andaluz sea el equipo de la acb que más porcentaje de sus puntos anota desde la línea de personal. Uno de cada cuatro puntos que mete el Covirán Granada llega desde el 4,60m. Bozic es también el 14º anotador del torneo con 14,1 puntos a los que añade 6,4 rebotes para ser el cuarto mejor reboteador total, 2,5 asistencias y 1,3 recuperaciones (quinto de la acb). Todo ello siendo el jugador que más tiempo pasa en pista de toda la Liga Endesa (28:35 minutos).

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Solo seis repiten

Del 85-79 del 9 de noviembre dentro de la jornada 6 de la Liga Endesa, con 19 puntos de Bozic y 15 de Matt Thomas, ha cambiado mucho la plantilla nazarí. Matt Thomas, Ivan Aurrecoechea, Travis Munnings y Zach Hankins jugaron aquel encuentro y ya no están en plantilla. Micah Speight no fue convocado, pero salió después del aquel partido. Valtonen y Burjanadze estuvieron aquel día pero se perderán la cita del Roig Arena por lesión. Con la temporada en marcha han llegado Javan Johnson, Amar Alibegovic, Jassel Pérez, Amida Brimah y Mehdy Ngouama. También William Howard, que no podrá jugar por lesión. Por tanto, un máximo de seis jugadores podrá repetir respecto a los que ganaron al Valencia Basket en la primera vuelta: Jonathan Rousselle, Jovan Kljacic, Babatunde Olumuyiwa, Lluís Costa, Edu Durán y Luka Bozic.