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Descanso | El Valencia Basket pisa el acelerador

El Roig Arena acoge un nuevo duelo de la Liga ACB ente el Valencia Basket y el Covirán Granada. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER.

El Valencia Basket regresa al Roig Arena.

El Valencia Basket regresa al Roig Arena. / Francisco Calabuig

Iván Carsí

Iván Carsí

El Valencia Basket recibe este domingo a un Covirán Granada que es colista de la Liga Endesa con solo dos victorias, en un partido a priori cómodo, pero del que los taronja ya saben que no pueden fiarse lo más mínimo, ya que fue precisamente ante este rival con el que llegó el primer tropiezo de los de Pedro Martínez en ACB, con un sorprendente 85-79 en la sexta jornada. Desde entonces, el conjunto andaluz encadenó 15 derrotas consecutivas, aunque esa mala racha la pudo cortar precisamente la semana pasada ante el Baxi Manresa (92-79) con una segunda mitad de récord para apurar sus opciones de luchar por la permanencia pese a su balance de 2-20.

Los taronja, además, llegan en un momento delicado después de encadenar tres derrotas consecutivas entre la Euroliga y a Liga Endesa ante el Real Madrid, el La Laguna Tenerife y el FC Barcelona, aunque siguen segundos en la clasificación con un balance de 16-6, solo por detrás de los de Sergio Scariolo, y con ganas de cambiar su dinámica de resultados. Eso sí, Pedro Martínez sigue sin poder contar con un jugador clave como Kameron Taylor por su lesión muscular en la pierna derecha mientras que la participación de Xabi López-Arostegui está en duda tras perderse el partido del jueves por unas molestias en los isquiotibiales.

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