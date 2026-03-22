Marina Martí asienta al Valencia Femenino en la promoción de ascenso

El Valencia CF Femenino conseguía tres importantísimos puntos ante el CA Osasuna para seguir afianzando su plaza de fase de ascenso, sin perder de vista al Deportivo Alavés. El gol de las del Puchades fue obra de M. Martí en el minuto 62.

Partido muy táctico desde el pitido inicial, acompañado de la innegociable intensidad en cada choque de la Primera Federación Iberdrola.

Superado el primer cuarto de hora del duelo, Mascarell había tenido las dos ocasiones más claras hasta el momento, faltando algo de precisión en el último control para chutar con ventaja ante Mon.

En el minuto 25, Tere y Rebecca E. disfrutaban de sendas oportunidades, casi en área pequeña, para adelantar a las del Puchades. El encuentro se estaba decantando de parte de las de Mikel Crespo en cuanto a aproximaciones al marco rival; también respecto a duelos ganados.

Aun así, las de Josu Rodríguez conseguían mantener su portería a cero. Ofensivamente, apenas inquietaban a Jana.

Valencia CF Femenino y CA Osasuna llegaban al final de la primera parte algo desordenadas, consecuencia del ímpetu por acabar los 45 minutos con ventaja en el electrónico.

Arrancaba la segunda mitad con las blanquinegras buscando más el 1-0 que las rojillas el 0-1. En el minuto 55, Rebecca E. recortaba con suma rapidez en el vértice izquierdo del área pequeña y su potente disparo golpeaba el travesaño. La costamarfileña había merecido el gol.

El tanto local se cantaba en el minuto 62, cuando M. Martí, quien había entrado uno antes, lograba batir a Mon al aprovechar la segunda jugada tras falta botada por Tamarit.

El Valencia CF Femenino quería más e insistía en marcar el 2-0. Era el momento, puesto que el CA Osasuna no parecía resarcirse el gol en contra. Restaban 20 minutos más añadido para el final.

Ahora bien, poco a poco las de Josu Rodríguez se desplegaban a la contra y se acercaban a la portería de Jana, que resolvía con solvencia.

Valencianistas y osasunistas lo daban todo en el tramo final del choque, destacando la velocidad de Rebecca E., quien continuaba poniendo en muchos apuros a la zaga pamplonica.

Finalmente, el Puchades veía como los tres puntos, importantísimos, se quedaban y se celebraban en casa.

FICHA TÉCNICA

1 – Valencia CF Femenino: Jana, Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Marcano (Monente, min.88), Rebecca E., Mascarell (M. Martí, min.61), Mbadi C. (Celia, min.88), Pauleta (c) (Esther, min.61), Tere (Ferrato, min.80), Yasmin. Banquillo: Gemma (ps), Celia, Monente, Ferrato, M. Martí, Esther, Soler. Entrenador: Mikel Crespo.

0 – CA Osasuna: Mon, Saioa L., I. Igoa, Adri Parada, Porto, Eunate (Azpiazu, min.25), Palacios (Etxarri, min.80), Marina (Sarriegui, min.68), Urzainqui (Riu, min.68), L. Teruel, Nora (Mait, min.80) Banquillo: N. Rodríguez (ps), Azpiazu, Etxarri, Vanessa, Mait, Riu, Sarriegui. Entrenador: Josu Domínguez.

Goles: 1-0, M. Martí (min.62).

Árbitras: principal, Josefa Sánchez; asistente 1, Matilde Esteves-García; asistente 2, María Elena Hidalgo. Tarjeta amarilla para Palacios (min.05), Azpiazu (min.42), Nora (min.51) y Yasmin (min.71).

Noticias relacionadas

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 22 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF (Paterna) ante 405 espectadores.