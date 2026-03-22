Pedro Martínez: "Estos días he percibido un negativismo en parte de la afición que me preocupa"

Pedro Martínez se congratuló de haber recuperado las buenas sensaciones tras la victoria ante el Covirán Granada aunque también reveló el malestar que ha sentido en los últimos días ante las críticas vertidas por parte de la afición taronja, especialmente en las redes sociales, tras las últimas tres derrotas del equipo: "venimos de una semana dura en la que hemos perdido tres partidos y es algo que me ha hecho reflexionar sobre todo lo que ha pasado. Personalmente no hemos hecho un drama, ni el club ni nadie del equipo, pero sí he percibido en el ambiente, en los aficionados, un cierto negativismo con estas derrotas y eso me ha sorprendido negativamente".

El técnico quiso matizar, que se siente respaldado por la mayoría de los aficionados: "Me invitaron el otro día a la cena del 25 aniversario de la Peña Nacho Rodilla y fue muy agradable compartir con aficionados míticos que llevan muchos años, me transmitieron absoluto positivismo, que están contentos con la lucha y el esfuerzo del equipo. Es la opinión mayoritaria pero sí he percibido una sensación negativa en otro sector de la afición".

Una competición muy complicada

Pedro Martínez quiso resaltar la dificultad de estar en la parte alta de la tabla en la Euroliga: "Que haya gente que en esta competición dé por hecho que debemos siempre o a tal o cual rival, debe ser gente despistada, es muy difícil ganar en la Euroliga ante cualquier equipo. Que alguien piense que tenemos la 'obligación' de ganar al Barça o al Real Madrid, me parece sorprendente. Creo que es una competición muy dificl y si no damos mérito a la dificultad que tiene ganar, estamos equipovados incluso como sociedad, si somos tan resutadistas, tenemos un problema como sociedad".

Una vez más, Pedro Martínez se mostró orgulloso del compromiso y esfuerzo diario de todo el equipo: "Nos tienen que pedir responsabildiades si el equipo no lucha, pero no si no ganamos, eso depende de muchas cosas, estamos compatiblizando la liga más dura de Europa conla Euroliga, la competición de más nivel después de la NBA. Podemos jugar mejor o peor pero que nadie venga a decirme que los jugadores no se dejan la vida, estoy a muerte con este equipo".

Buen balance en la Euroliga

Pese a las dos últimas derrotas en Europa ante Real Madrid y Barça, Pedro Martínez recordó: "vamos muy bien en la Euroliga, no sé cómo acabaremos pero tenemos que estar orgullosos de lo que estamos logrando". Los taronja recibirán este mates al Olympiacos y visitarán el viernes al Partizán de Belgrado.

Contento con Nogués y Sima

Sobre la victoria ante el Covirán Granada, Pedro Martínez resaltó la aportación de hombres como Isaac Nogués y Yankuba Sima que aprovecharon la oportunidad de aportar al equipo: "Estoy feliz por los dos. La entrada de Nogués en el partido ha tenido impacto en defensa y también en el rebote, ha hecho muy buen partido y nos ha ayudado, estoy contento por él, también por Yankuba, eso demuestra su buena mentalidad, se están esforzando, están trabanado bien día a día, con buena mentalidad, cuando tienen la oportunidad, la aprovechan".

Noticias relacionadas

Pese a reencontrarse con la victoria, Pedro Martínez quiere evitar la euforia: "ni cuando perdemos ante rivales fuertes nos venimos abajo ni ahora que, con todos mis respetos, hemos ganado a un rival al que tenemos la obligación de ganar, podemos venirnos arriba. Era importante ganar parra recuperar sensaciones pero no nos vamos a poner medallas".