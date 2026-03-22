Pedro Martínez: "La mano de Montero necesita cuidados especiales"

En la rueda de prensa posterior al partido frente al Covirán Granda que se ha saldado con victoria del Valencia Basket en el Roig Arena, Pedro Martínez explicó la ausencia de Jean Montero. El club anunciaba poco antes de iniciarse el partido que el exterior causaba baja por molestias físicas uniéndose así a las bajas de Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui también por lesión: "Montero sufrió un golpe en la mano operada que le tuvo dos o tres mees de baja en pretemporada, es una mano que requiere cuidados especiales. El médico que le operó es el que ha decidido darle la baja ante el Covirán Granada, por precaución". Pese a todo, Pedro Martínez no descarta que juegue este martes 24 frente al Olympiaco martes".

Primer partido sin descartes

El técnico, habituado a tener que descartar hasta a tres jugadores de la plantilla de 15 de que dispone para confeccionar el roster de 12 cada partido, resaltó que esta vez no había tenido ese 'problema': "Hoy ha sido el priemer día que no ha habido descartes técnicos, si no que han sido por problemas físicos. Eso demuestra que ha habido suerte y habla también muy biend de nuestro cuerpo médico. El hecho de que hoy hayamos tenido tres bajas refrenda también nuestra decisión de hacer una plantilla larga para poder responder a estas situaciones".

Sobre Kameron Taylor que de nuevo causó baja ante el Covirán, Pedro Martínez resaltó que aún no sabe cuándo podrá contar con él: "No ha entrenado aún con el equipo y es una incógnita". Más preocupado se mostró aún por Xabi López-Arostegui: "Peor parece lo de Xabi que tiene problemas en el isquio, no es una rotura pero tiene una molestia que si fuerza podría convertirse en una rotura".

Jean Montero / Francisco Calabuig

Un partido difícil ante Olympiacos

Sobre el partido de este martes ante el Olympiacos, Pedro Martínez resaltó el hecho de estar a estas alturas, jornada 33, en la parte alta de la tabla: "Tenemos que estar muy orgulloso de que en la jornada 33 el Olympiacos sea un rival directo, es un partido que queremos jugar con ambición". Aunque los griegos son un rival muy duro, Pedro Martínez resaltó la confianza de su equipo: "si tenemos 20 victorias es que hemos jugado siempre creyendo que podemos siempre ganar, somos unos locos, no podemos ganar todos los partidos, eso me gusta, que crean".

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Martínez espera "recuperar a los lesionados y hacer un partido muy bueno para poder ganar. No estamos en nuestro mejor momento, nos ha creado dudas pero creemos siempre en nosotros".