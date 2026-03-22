Más problemas para Pedro Martínez: ¡Montero baja de última hora!

El Valencia Basket, sumido en una crisis de resultados, recibe este domingo 22 de marzo en el Roig Arena al Covirán Granada, en partido de la Liga Endesa. Un encuentro, a priori que no debe ser un obstáculo para los de Pedro Martínez ya que los andaluces son colistas. Sin embargo, las lesiones y bajas pueden dificultar el partido para los taronja. El club acaba de confirmar la baja a última hora por problemas físicos de una de sus mayores estrellas, Jean Montero, que finalmente no jugará ante el Covirán.

Tres bajas por lesión

El club no ha dado detalles de los motivos de la ausencia de Montero aunque podría deberse a un fuerte golpe que sufrió en un codo en el partido del jueves ante el Barcelona en Euroliga. La ausencia de Montero se une a las de Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui, por lo que el Valencia Basket afrontará el partido sin tres hombres importantes.

El alero Kameron Taylor se mantiene de baja por su lesión muscular en la pierna derecha que le ha llevado a perderse los últimos partisos. La participación de Xabi López-Arostegui era dudosa tras perderse el partido del jueves por unas molestias en los isquiotibiales y finalmente se ha confirmado su baja.

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Debido a las tres bajas por lesión Pedro Martínez no tendrá que hacer ningún descarte técnico ya que cuenta justo con 12 hombres disponibles para medirse al Covirán Granada.