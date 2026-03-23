Ethan Happ no podrá jugar contra el Valencia Basket por una cláusula de su contrato

El Valencia Basket visita este domingo 29 de marzo al San Pablo Burgos, un partido que tenía entre otros, el aliciente del reencuentro con el extaronja Ethan Happ. Sin embargo, por contrato, el pívot estadundense será 'vetado' y no podrá jugar ante los taronja. El pívot estadounidense con pasaporte macedonio fichaba en diciembre de 2025 por el club burgalés después de recuperarse de su larga lesión y de muchos meses alejado de València sin poder competir. El club taronja le concedió la libertad para fichar por el Burgos con la condición, firmada por contrato, de que no jugase contra el Valencia Basket. Una cláusula que se hará efectiva este domingo salvo que el Valencia Basket renuncie a ello.

Una larga lesión

El norteamericano llegó al Valencia Basket en verano de 2024 procedente del Dreamland Gran Canaria y con contrato hasta junio de 2026. En el conjunto canario había firmado una tarjeta por partido de 11'5 puntos con un 65,6% en tiros de dos, 5'5 rebotes, 2 asistencias y 1'3 recuperaciones para 15,1 créditos de valoración de promedio. En Valencia, en su primera temporada, solo pudo participar en diez partidos entre Liga Endesa y EuroCup con la camiseta taronja hasta el final del mes de octubre de 2024. Una larga lesión le alejó de València para recuperarse en su país. Finalmente, en diciembre de 2025, el Valencia Basket anunciaba la rescisión del contrato que tenía hasta junio de 2026. Poco después, Happ fichaba por el San Pablo Burgos. El Valencia Basket accedía a rescindir el contratato para que Happ pudiese negociar con otro club, en este caso en Burgos, pero a condición de que en el nuevo contrato se añadiese la llamada popularmente como 'cláusula del miedo', es decir, el jugador no podría enfrentarse en ningún caso al Valencia Basket. El club taronja había hecho un gran esfuerzo económico en su día para fichar a Happ, una inversión que luego no tuvo recompensa en el rendimiento deportivo del jugador. Por ello, el Valencia Basket, como mal menor, en el momento de firmar su salida del club, al menos se aseguró que Happ no pudiese perjudicarles en un enfrentarmiento directo.

Un gran rendimiento en Burgos

Ethan Happ, en el San Pablo Burgos se ha convertido en uno de los jugadores referentes del club. Hace tan sólo unos días firmaba una actuación memorable con su equipo ante el Baskonia: al que contribuyó a derrotar por 107-96 con un doble-doble: 16 puntos y 10 rebotes para 33 de valoración, sino porque además se convirtió en el jugador con más tapones en un solo partido en la historia del club en la Liga ACB con un total de 6. Esta temporada está promediando 13,1 puntos y 6,7 rebotes por partido.

La decisión de que Happ no pueda jugar el domingo frente al Valencia Basket está motivada por tanto por el propio contrato del jugador y en ningún caso se trata de una imposición del entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, que nada tiene que ver con la situación.

Noticias relacionadas

Félix Sancho explica la situación

El presidente del San Pablo Burgos, Félix Sáncho, aclaraba la situación este lunes ante los medios de comunicación: «Desde el club, lo primero que queremos decir es que no queremos ninguna controversia con Valencia, que siempre hemos tenido una relación extraordinaria con ellos. Son un equipo señor, como han demostrado en la organización de la Copa del Rey este año y con todos los recursos que su propietario gasta y hace para apoyar y fomentar el baloncesto y los valores que el baloncesto representa, como bien reza en su eslogan la Cultura del Esfuerzo que ha demostrado y que hacen sobradamente. Lo primero es eso. Lo segundo es que sí, que por mala suerte para nosotros en este caso, en la rescisión entre Valencia y Ethan Happ, a la cual el club tampoco tiene acceso, pero es así, no se le permite competir contra Valencia este año. Por lo tanto, salvo que Valencia decidiese a última hora permitirle jugar, no podrá ser de la partida este domingo y Ethan Happ no podrá jugar con nosotros. No debería de poder», afirma Sancho en declaraciones recogidas por Gigantes del Basket.