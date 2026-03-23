Nuevo 'Founding Partner' del Roig Arena

Mapfre y el Roig Arena han cerrado un acuerdo de colaboración por el que la compañía de seguros se convierte en 'Founding Partner', categoría principal de patrocinio del recinto. Además, Mapfre formará parte del ‘naming’ del parking público del Roig Arena, situado en la avenida Hermanos Maristas, 16. Mapfre ya tuvo presencia destacada en el show de drones gratuito que tuvo lugar los pasados días 13 y 14 de marzo junto al recinto valenciano.

Ricardo Garzó, director regional de Mapfre en Valencia-Castellón subraya: “Con este patrocinio, Mapfre está presente en un espacio multiusos y muy dinámico que, además, se ha convertido ya en un referente en el panorama de ocio. Para nosotros, es una oportunidad para seguir reforzando nuestro compromiso, a través de iniciativas como ésta, que generan valor e impulsan la participación de la sociedad, a través de eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran en el Roig Arena”.

Por su parte, Víctor Sendra, director general del Roig Arena, afirma: “Estamos muy contentos de contar con el apoyo de Mapfre, una compañía líder en su sector. Juntos, seguiremos impulsando un espacio que se está posicionando en el mundo de la música, el deporte, la empresa y el entretenimiento”.

Sobre Mapfre

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.

Noticias relacionadas

Mapfre en el Roig Arena. / SD

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.