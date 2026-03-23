Pedro Martínez: "Mis jugadores siempre creen, son unos locos"

Este lunes, en las horas previas del importante encuentro del martes en la Euroliga ante Olympiacos, el Valencia Basket ha publicado declaraciones del entrenador, Pedro Martínez, y del joven talento Sergio de Larrea.

Mientras el entrenador ha puesto en valor la capacidad competitiva del equipo, que mantiene siempre la fe en la victoria por difícil que sea el rival de enfrente. Por su parte, De Larrea califica el choque contra los griegos de Olympiacos como "una final", por lo que apela a la afición para que acuda en masa al Roig Arena y ayude en el difícil objetivo de sobreponerse al segundo clasificado de la mejor competición continental. Una meta que, por cierto, nunca se ha logrado como local.

En la previa, Pedro Martínez destacó la ambición del equipo pese a la dificultad del rival, subrayando la mentalidad competitiva de sus jugadores. En la misma línea, Sergio De Larrea calificó el encuentro como una "final", apelando al apoyo de la afición y a mantener el ritmo de juego y la intensidad defensiva.

"Debemos estar muy orgullosos de poder decir que, en la jornada 33, Olympiacos es un rival directo. Se me escapa un poco la risa al decirlo, porque me parece muy fuerte", valoró el técnico del Valencia en la previa del duelo, y añadió: "Queremos jugar con ambición. Si tenemos 20 victorias es porque hemos jugado todos los partidos creyendo que podíamos ganar. Lo que yo he percibido de estos jugadores, como gran mérito, es que siempre creen que pueden ganar. Pero es mentira, o sea, son unos locos. No ganaremos todos los partidos, porque no somos tan buenos. Pero ellos creen, creen que ganaremos el próximo partido".

Una victoria del Valencia le aseguraría, prácticamente, seguir entre los seis primeros con un 'colchón' de al menos dos triunfos sobre la zona de 'play-in'. Pero, además, a falta de cinco partidos por disputarse, su distancia con el undécimo sería de tres o cuatro triunfos, lo que dejaría virtualmente amarrada su presencia entre los diez primeros. Además, le permitiría seguir con todas las opciones de entrar directamente al 'Play-off' entre los seis primeros.

"Personalmente, creo que es muy difícil Oympiacos, porque tienen un equipazo, además ahora están en un momento muy bueno. Tendríamos que recuperar a los jugadores lesionados y tendríamos que hacer un partido muy bueno, y ahora mismo no es nuestro mejor momento. La temporada tiene bajadas y subidas, estamos con un poco más en dudas. Pero ya pasará este momento. No tengo ninguna duda de que será mejor el mes que viene. Pero hay que luchar. Hay que luchar y dar nuestro máximo. Y si ganamos bien y si perdemos, pues a por el siguiente”, continuó analizando el entrenador del Valencia BC.

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"Hemos ido creyendo poco a poco, y es lo que nos está impulsando"

Por último, el base Sergio De Larrea apunta que el grupo afronta los dos partidos de EuroLeague de esta semana "como dos finales". "Primero el de Olimpiacos, tenemos que estar centrados en ello. Este martes es un día clave para nosotros. Al final, el día del Barça, nuestros aficionados estuvieron excelentes y necesitamos ese apoyo que nos dan cada partido. No es un día especial, es un día más que tenemos que seguir haciendo lo nuestro y la afición haciendo lo suyo, porque lo hacen de diez. Al principio nadie creía que pudiéramos llegar aquí jugando contra Olympiacos como un rival directo en las posiciones altas, pero a medida que va pasando la temporada, lo hemos ido creyendo poco a poco, vosotros, nosotros, la afición... Y creo que eso es lo que nos está impulsando a seguir. Necesitamos jugar a nuestro ritmo, que al final es lo que nos está dando las victorias. Trabajar, trabajar y defender como llevamos haciendo en los últimos partidos", sentenció el de Valladolid.