Semanas decisivas en el futuro de Valencia Basket

El Valencia Basket inicia este martes una semana frenética en la que tiene el objetivo principal de dejar atrás de manera definitiva la peor serie de la temporada: las tres derrotas consecutivas (Real Madrid, Tenerife y Barcelona), cortadas este domingo con la contundente victoria en el Roig Arena frente al Covirán Granada (107-91).

De martes a domingo, el conjunto de Pedro Martínez deberá jugar hasta tres partidos. Mañana recibirá en València al Olympiacos, el viernes jugará en Belgrado contra el Partizan y la semana se cerrará en Burgos ante un San Pablo Burgos que no podrá contar con Ethan Happ por la 'cláusula del miedo'.

Con la posición en la Liga acb Endesa asentada, el foco se centra en los dos compromisos de Euroliga en los que el Valencia BC ambiciona escalar alguna que otra posición tras los traspiés vividos en la competición europea ante Madrid y Barça, siendo especialmente doloroso el último con los culés en el Roig Arena.

Los 'taronja' han caído de la segunda plaza a la quinta, empatados con 20 triunfos con Madrid y Hapoel, aunque los israelíes cuentan con una jornada menos. Olympiacos, rival inmediato, es segundo con 22 victorias y un partido más, a una del líder, Fenerbahçe. Por el momento, a falta de seis fechas, los valencianos mantienen cómodamente la plaza de 'Play-off' con una renta con el séptimo, Monaco Basket, de dos triunfos.

Hasta antes de las derrotas contra Madrid y Barça, el equipo había llegado a su récord histórico en la máxima competición europea. Aun así, en la recta final de la fase liga, el Valencia necesita aguantar el alto ritmo competitivo que ha alcanzado para asegurarse la clasificación.

Después de los encuentros con griegos y serbios, el domingo llegará la hora de desplazarse a la cancha del San Pablo Burgos. En la acb, los de Martínez son segundos con 17 triunfos, a cuatro del Madrid de Sergio Scariolo y con un +1 de ventaja sobre UCAM Murcia y un +2 sobre Baskonia, Barça, Joventut y Unicaja. El colchón con el noveno, Bilbao Basket (14), alcanza las tres victorias y un partido menos en el casillero que los 24 que suman ya los 'Hombres de negro'.

Ocho partidos, en menos de tres semanas

Si en una semana el ritmo de la competición sube a tres partidos, en el total de los próximos 20 días sigue igual de acelerado. Durante ese tiempo, el Valencia BC completará ocho partidos. Cinco días más tarde del choque en Burgos, el calendario volverá a tomar velocidad con cinco encuentros más: uno cada dos días.

En todo este tiempo, los del Roig Arena vivirán duelos clave en Euroliga ante rivales directos como Olympiacos, Panathinaikos, ya en abril, o Dubai en la última fecha de la liga regular. Mientras tanto, en la acb el calendario se presenta más suave con Unicaja como el más peligroso de los próximos adversarios.

A continuación, el calendario de los próximos 20 días:

- 24/03 Valencia - Olympiacos // Euroliga jornada 33

- 27/03 Partizan - Valencia // Euroliga jornada 34

- 29/03 San Pablo - Valencia // Liga acb jornada 24

- 03/04 Virtus - Valencia // Euroliga jornada 35

- 05/04 Valencia - Breogán // Liga acb jornada 25

- 07/04 Valencia - Milano // Euroliga jornada 36

- 09/04 Valencia - Panathinaikos // Euroliga jornada 37

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