Horario y dónde ver el Valencia Basket - Olympiacos de Euroliga en el Roig Arena

El Valencia Basket recibe este martes al poderoso Olympiacos griego en el Roig Arena. El conjunto taronja debe reponerse en la competición tras las últimas derrotas y tratar de superar de nuevo al segundo clasificado, como ya hizo en el encuentro de ida (92-99).

El Roig Arena volverá a presentar un gran ambiente para un duelo que puede marcar el tramo final de la temporada ante uno de los equipos más sólidos del continente. Sin dudas, se trata de uno de los mejores partidos que pueden presenciarse en el mundo fuera de la NBA.

Los peligros del Olympiacos en el Roig Arena

Sasha Vezenkov es la estrella del conjunto heleno. Son 19,5 los puntos que anota por encuentro gracias a un buen porcentaje de tiro. Por si fuera poco, acumula una media de casi 7 rebotes por partido. Tiene experiencia de sobra, ya que ha pasado tanto por la ACB con el Barça como por la NBA. Frenarle al internacional con Bulgaria es clave, pero no todo. Tyler Dorsey alcanza los 16,6 puntos de media, mientras que otros como Fournier o Milutinov rondan los 11. Con este panorama, los de Pedro Martínez tendrán que ofrecer su mejor versión para llevarse una victoria clave para los intereses presentes y futuros en la competición.

Sasha Vezenkov, estrella del Olympiacos / EFE

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga en el Roig Arena?

El partido entre Valencia Basket y Olympiacos, correspondiente a la jornada 33 de la Euroliga, se disputa este martes 24 de marzo de 2026 a las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver por TV e internet el Valencia Basket - Olympiacos

El choque de Euroliga se podrá seguir en directo a través de Movistar+, plataforma que tiene los derechos de la competición en España.

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Como es habitual, el partido también se podrá seguir en directo a través de narraciones minuto a minuto y estadísticas en tiempo real en Superdeporte.