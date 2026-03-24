ENTREVISTA
Awa Fam: "Creo que sería capaz de compaginar jugar aquí y en la WNBA"
La pívot taronja afronta con ambición e ilusión una Copa que ya ganó hace dos años con el Valencia Basket
Awa ve al equipo con motivación, hambre y energía para luchar por el título, aunque avisa que hay que ir paso a paso
Admite que ve cerca su sueño de jugar en la WNBA, pero espera haya facilidades para poder jugar también en Europa
Su nombre está en boca de todos desde que debutara con el Valencia Basket con 15 años y a poco más de dos semanas para el draft de la WNBA, aún más ante la expectativa de que pueda ser la número 1. Una ilusión que no esconde Awa Fam, pero que relativiza ante la tranquilidad de saber que va a poder cumplir su sueño de jugar en Estados Unidos. Eso sí, antes quiere ayudar al Valencia Basket a ganar los dos títulos que faltan, empezando por una Copa de la Reina que afrontan esta semana en Tarragona. No sabe si será la última de taronja en unos años, aunque espera que haya facilidades para que, como hacen otras jugadoras, pueda compagina su aventura en EEUU con la posibilidad de poder jugando en casa.
Llega la Copa y con ella uno de los dos grandes objetivos de los dos que restan esta temporada. ¿Cómo la afrontan?
Es un objetivo que tenemos bien marcado desde principio de temporada y después de la Euroliga más aún. Al final la Copa de la Reina es un trofeo muy especial, todos los equipos vamos con muchísima ambición, con muchísimas ganas y nosotras vamos a darlo, todo, tenemos que ir partido a partido, sabemos que va a ser complicado, pero sabemos que si estamos bien desde el primer momento podemos. Estamos todas muy motivadas y al final vamos a ir las trece que somos con ganas de llevarnos la Copa, pero de momento pensando en el primer partido.
Y para empezar, ante el DM Ensino de Alicia Flórez. ¿Ha hablado con ella de este cruce?
Sí, cuando vi el cruce le dije que sabía que nos iba a tocar contra ellas, bromeé con lo de meterle un tapón y alguna otra broma. Estoy seguro de que van a competir los 40 minutos, son un gran equipo, están haciendo una temporada increíble, cambian el ritmo del juego, están los 40 minutos corriendo, son jugadoras con mucho físico, que van al rebote, son de los mejores en rebote ofensivo, así que esperamos un partido muy duro, físico e intento a nivel de energía, pero vamos a intentar hacer el mejor scouting, estar los 40 minutos enfocadas en lo que tenemos que estar y sacarlo.
En una temporada irregular como la actual, ¿llega el Valencia BC sin ser tan favorito como otros años?
Yo creo que tenemos un poco más de presión por los títulos que hemos conseguido en los últimos años, la presión no creo que nos llegue por ser más o menos favoritas, sino porque hemos conseguido muchos títulos y podemos volver a conseguirlo. Tenemos que estar tranquilas e intentar demostrar lo que podemos en la pista.
Ha habido muchos cambios en la plantilla, ¿cree que la adaptación va rápida como para llegar al 100%?
Creo que estamos muy bien. Es verdad que ha habido muchos cambios, fichajes y rotaciones, pero llevamos bastantes semanas entrenando juntas. Al final, competir es solo la Liga y con un partido por semana podemos tener más tiempo para conocernos mejor dentro y fuera del vestuario, así que llegamos bien, motivadas, con muchísima energía y ambición de llevarnos ese título.
Tiene ya experiencia en la Copa. Hace dos años fue campeona con el Valencia BC y el año pasado la jugó con el Lointek Gernika. ¿Qué recuerdos tiene de cada una de estas experiencias?
Con Gernika fue muy chulo, la verdad, porque no esperábamos estar en esa Copa de la Reina y al final lo logramos y fue bonito porque competimos todo el partido y estuvimos ahí los 40 minutos. Recuerdo que fueron tres o cuatro detalles contra el Girona, pero había pocas expectativas y pudimos competirle a uno de los mejores equipos en ese momento . Fue una experiencia muy bonita, estar en la Copa de la Reina siempre es muy especial y aunque fue un partido solo fue una experiencia muy buena. Hace dos años con el Valencia BC fue también bonito porque aunque es verdad que no tenía muchos minutos aún, ayudaba al equipo, estaba ahí, pero fue bonito porque veía a todo el equipo dar lo mejor de sí mismas en cada minuto. Conseguir esa Copa fue muy bonito.
¿Cuál cree que es la clave en un torneo corto?
Yo te diría la ambición y las ganas de querer llevarse esa Copa. Cuando tienes esas ganas y ambición, es posible ganar.
¿Cómo llega la plantilla físicamente? Algunas venís de jugar muchos partidos con la selección...
La verdad es que estamos muy bien, tuvimos minutos muy controlados, supieron cómo mantenernos bien en pista y también fuera. Estamos bien, así que llegamos en forma.
Tiene otro reto en el horizonte con el Mundial…
Sí, yo siempre he dicho que cualquier cosita que sea defender la camiseta de España me emociona, pero poder competir ya en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos será increíble.
Siempre es especial un partido contra EEUU. ¿Qué recuerdo le queda de esa experiencia. ¿Alguna anécdota?
Sí, la verdad es que sí. A ver , fue chulo tener un primer contacto contra jugadoras de ese nivel. Más que anécdotas, me quedo más con cómo competimos los 40 minutos y lograr un resultado que pese a ser una derrota, no fue malo. Nuestro objetivo ya lo habíamos cumplido con el billete al Mundial, pero fuimos a competirles y a plantarles cara.
Próximo draft y WNBA
Con el draft de la WNBA a la vuelta de la esquina. ¿Le llegó algún comentario al respecto?
No, que va. A una de sus pívots sí que la conocía, pero no comentamos nada de eso. Eran muy majas, hubo muy buen rollo, nos dijimos que nos veremos y poco más.
¿Ha pensado que puede ser su última Copa en un tiempo si se va a EEUU?
Soy de las personas que no les gusta mucho pensar en el futuro, sino poco a poco, pasito a pasito. Pero desde luego que voy a intentar competir esta Copa al máximo. No sé lo que va a pasar. Ojalá verme en la WNBA dentro de poco porque siempre ha sido un sueño, pero no sé lo que va a pasar aún y voy a intentar ayudar al equipo a llevarnos esa Copa.
¿Piensa en esa opción de ser número 1 del draft? Se habla mucho de ello y no sé cómo lo lleva
Presión no me supone ninguna, es más una ilusión en plan, imagínate que estoy ahí. Pero si no estoy ahí igualmente voy a poder cumplir mi sueño que es estar en la WNBA. Ojalá lo del número 1, pero es más por una ilusión.
Cree que podrá compaginar la WNBA con jugar en Europa y en València?
Creo que será complicado, pero todo es adaptarse. Hay muchísimas jugadoras que lo hacen, juegan en la WNBA y luego en Europa y yo espero por favor y deseo que haya más facilidades para poder jugar en Europa, en España y también la WNBA porque al final siempre, por fechas, por títulos, siempre se complica un poco, pero ojalá porque no me veo viviendo sin baloncesto tres o cuatro meses, así que yo creo que sí que sería capaz de compaginar jugar aquí y en la WNBA.
