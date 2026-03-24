Pedro Martínez recupera a dos de los lesionados ante el Olympiacos

Buenas noticias para el Valencia Basket que sí podrá contar con dos hombres de gran importancia como Kameron Taylor y Jean Montero para afrontar el duelo ante el Olympiacos este martes 24 de marzo en el Roig Arena a partir de las 20:30 horas.Taylor, que se había perdido los últimos partidos a causa de un esguince de tobillo, finalmente ha podido entrar en el roster de 12 jugadores que se enfrentarán al conjunto griego. Otra gran noticia positiva para Pedro Martínez es que recupera a Jean Montero, que no jugó el pasado domingo ante el Covirán Granada debido a unas molestias en la mano de la que fue operado en pretemporada.

López-Arostegui, baja

Por contra, continúa en el dique seco Xabi López-Arostegui que arrastra problemas físicos en los isquiotibiales. Tras recuperar a Taylor y a Montero y con López-Arostegui aún de baja, Pedro Martínez ha tenido que hacer dos descartes de los 14 hombres disponibles. Los elegidos han sido una vez más Isaac Nogués y Yankuba Sima, que sí pudieron jugar el domingo ante el Covirán Granada por la acumulación de lesionados.

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Ahora, la duda es si tanto Montero como Taylor estarán al cien por cien para afrontar el partido ante Olympiacos o lo harán todavía mermados. En cualquier caso, se trata de dos hombres fundamentales que pueden ayudar y mucho a superar al potente rival griego.