Dos tiros libres de De Larrea culminan una épica victoria ante el Olympiacos

Difícilmente olvidará alguien el partido de este martes en el Roig Arena. Un nuevo regalo de un Valencia Basket que supo sobreponerse a todo para acabar derrotando por la mínima y con dos tiros libres de De Larrea, a un Olympiacos que nunca había perdido en València y que llegaba segundo en la Euroliga. Un 85-84 que les consolida entre los seis primeros y que les acerca aún más al playoff.

Pedro Martínez recuperaba a dos de los lesionados, aunque ni Jean Montero ni Kameron Taylor salían de inicio en un quinteto formado por Darius Thompson, Brancou Badio, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako.

El capitán, que sumaba ya 115 partidos de Euroliga y se convertía en el taronja con más encuentros en la máxima competición europea, sumaba los primeros puntos locales con un triple pasado el minuto y medio de partido. Pero era Sasha Vezenkov, el máximo anotador y mejor valorado de la Euroliga, quien marcaba los primeros minutos del partido, con seis puntos consecutivos que ponían por delante a los de Georgios Bartzokas.

Una ventaja que le duró poco a los visitantes, ya que Badio anotó cinco puntos a continuación, poniendo el 8-6 tras un nuevo triple. El partido entraba en una fase de intercambio de canastas, Walkup sumaba un 2+1 y Reuvers, quien había entrado en la primera tanda de cambios junto a Moore, sumaba el tercer triple taronja (11-9).

Kameron Taylor, en sus primeros minutos en pista tras regresar de su lesión. / Germán Caballero

Taylor entrada a pista entre aplausos antes del ecuador del primer cuarto. Se le había echado en falta en los últimos partidos y reforzaba a un equipo necesitado de todos sus recursos antes el reto de ganar al Olympiacos, que llegaba segundo con dos victorias más. El estadounidense anotaba desde el 6,75 en pleno intercambio de canastas, antes de que Key, con otro triple y Sako, con dos acciones seguidas bajo el aro, pusieran en ventaja a los taronja al final del primer cuarto, al que se llegó con un ajustado 25-23.

Sin tiros libres en la primera parte

Los taronja no habían ido aún a la línea de tiros libres ante un Oympiacos que sumaba ya un 7 de 8 desde el 4,60. Una dinámica que se mantendría en el segundo cuarto ante el malestar de una afición que vio cómo se llegaba en blanco en esta estadística al descanso, con los griegos llegando ya hasta 12 de 14.

Un problema que compensaban en parte los locales con su acierto desde el 6,75, con Darius y Pradilla sumando de tres en tres al inicio del segundo período para responder a los puntos de Tyrique Jones, Fournier y Peters. Montero y Sako tomaban el relevo con cuatro puntos cada uno para mantener a los taronja cerca del Olympiacos, aunque los de Bartzokas pegaban un pequeño estirón con un parcial de 0-6 en manos de sus dos interiores estrella, Milutinov y Vezenkov (37-43).

Brancou Badio, máximo anotador taronja, en una acción defensiva ante el Olympiacos. / Germán Caballero

Tras un tiempo muerto, Dorsey, con un triple ponía el +9 para los visitantes y aunque Darius respondía de inmediato desde el 6,75, los helenos ampliaban la diferencia al descanso con un 42-50 entre protestas de la afición local por la actuación arbitral. Solo Costello no había anotado entre los taronja que habían jugado, con De Larrea como único taronja sin minutos en la primera parte.

Reacción desde el 6,75

Poco más de dos minutos tardaba el Valencia Basket en ponerse a tiro del Olympiacos en la reanudación. Sako, Puerto y un 2+1 de Montero, que sumaba el primer tiro libre del partido, ponían el 49-50. Los visitantes seguían sacando faltas casi en cada ataque, pero perdonaban tiros libres ante un Valencia Basket que lograba ponerse por delante gracias a cinco puntos seguidos de Badio, que sumaba de nuevo desde el 6,75 (54-52).

Segundos antes, una nueva falta en ataque hacía explotar a una afición impotente ante lo que estaba viendo, con una diferencia abismal en faltas y tiros libres entre uno y otro equipo. Y cuando le llegó la oportunidad a Key desde el 4,60, no lograba anotar ninguno de sus dos tiros. Pese a todo, los taronja no perdían la cara al partido y con triples de Moore y un 2+1 de Pradilla, lograban llegar al último cuarto con solo dos puntos de desventaja (67-69).

Final de infarto con De Larrea

El desacierto en el tiro marcaba los dos primeros minutos del último período, que se vio interrumpido unos minutos para arreglar el marcador de una canasta tras recibir un balonazo. Tras el parón, Tyrique Jones y Fournier con un triple, abrían una pequeña brecha en el marcador para poner el 67-74, pero en un momento crítico para los locales, la reacción llegó de nuevo desde el 6,75 en las manos de un Badio que sumaba ya 15 puntos.

La anfición, enloquecida con unos jugadores que dieron la vuelta al Roig Arena. / Germán Caballero

Peters anotaba bajo el aro en la siguiente posesión y Key respondía con un 2+1 para mantener la esperanza y poner un 73-76 con 3:51 por jugar. Los puntos se sucedían en cada canasta con Fournier y Montero sumando instantes después. Tyrique Jones perdonaba un tiro libre, Reuvers anotaba después para poner el 77-79 y, tras un rebote en defensa que valía oro, Montero lograba sacar tres tiros libres, de los que perdonó uno. Con 79-79 y 1:22 por jugar, el Roig Arena era una caldera a presión.

Una gran defensa permitía recuperar el balón y en una rápida transición entre Badio y Key, el interior lograba anotar una bandeja para poner por delante a los taronja a falta de 57 segundos. Bartzokas pedía tiempo, Vezenkov asumía la responsabilidad y sacaba una falta en la siguiente posesión. La presión no le podía y anotaba los dos tiros libres para empatar de nuevo.

De Larrea se dirige a la línea de tiro libre, con un dolorido Montero al fondo. / Germán Caballero

Llegaba la hora de la verdad y, como en tantas otras ocasiones, Jean Montero tomaba el mando, anotando un triple que hacía enloquecer a la afición. La presión ahora era máxima para el Olympiacos, sin margen de error. Y en esta ocasión, fue Fournier quien no falló desde el 6,75.

Con menos de 14 segundos por jugar, Pedro Martínez pedía tiempo. El balón le llegaba de nuevo a Montero, quien se la iba a jugar en una acción individual. Fournier le hacía falta y tras el golpe en la mano de tiro, el dominicano no pudo ni lanzar los tiros libres. De Larrea asumía la responsabilidad desde el 4,60 a 2,9 segundos. Y no le temblaba el pulso. A sus 20 años, el vallisoletano decidía el partido, aunque aún le quedaba un tiempo a Bartzokas para intentar el milagro.

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La defensa taronja impidió tirar cómodo a Fournier y la victoria se quedó en casa (85-84). Un triunfo épico de un Valencia Basket que se sobrepuso a las adversidades y que da un nuevo golpe sobre la mesa en Europa. El playoff está cada vez más cerca para un equipo que sigue sorprendiendo en la mejor competición europea, en la que suma ya 21 victorias. Los jugadores dieron la vuelta al Roig Arena aplaudiendo a una afición que sigue vibrando con los de Pedro Martínez.