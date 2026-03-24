El Valencia Basket 3x3 firma el oro en L'Alqueria del Basket y acaricia el título

El Valencia Basket 3x3 vivió un fin de semana especial en la quinta jornada de la Liga 3x3 FEB, disputada en L’Alqueria del Basket (21-22 de marzo). En casa, con el respaldo de la afición taronja durante toda la competición, los equipos masculino y femenino ofrecieron una sólida actuación en una parada clave dentro de la lucha por la clasificación general; en la que el equipo masculino consiguió hacerse con la medalla de oro y el femenino quedar en 6º lugar.

El Valencia Basket 3x3 vivió un fin de semana especial en la quinta jornada de la Liga 3x3 FEB, disputada en L’Alqueria del Basket (21-22 de marzo). / FEB / Jose Manuel Casares

Competición masculina

El conjunto masculino, formado por Juanma Robles, Marcos Reos, Javier Beirán y Jorge García, arrancó con autoridad en la fase de grupos superando a La Celeste (21-9) y Bball Center (21-8). Ya en la jornada dominical, los taronja mantuvieron el nivel competitivo venciendo a 3x3 Maresme 3 Viles en cuartos de final (22-13) y a Bàsquet Sa Real Ibiza en semifinales (16-14), en un duelo clave ante su principal rival por la clasificación general. En la final, Valencia Basket 3x3 cerró el torneo con una victoria taquicárdica ante The Embassy 3x3 (21-20), decidida con un espectacular doble ganador de Javier Beirán que desató la celebración en casa.

Celebración. / FEB / Jose Manuel Casares

Competición femenina

Por su parte, el equipo femenino, con María Villar, Frida Cecchi, Carmen Segura e Isa Hernández —jugadora procedente de la cantera taronja que debutó en el circuito—, completó una sólida fase de grupos con victorias ante Cochinillo Segoviano (14-11) y Bàsquet Sa Real Ibiza (21-4). Sin embargo, el conjunto no pudo superar los cuartos de final tras caer ante Titans 3x3 (12-17), finalizando en sexta posición. Más allá del resultado, destacó la integración de Isa Hernández, reflejo de la apuesta del club por el desarrollo de talento propio dentro del proyecto 3x3.

Clasificación

Con este triunfo en casa, el equipo masculino da un paso muy importante en la lucha por el título de la Liga 3x3 FEB, dependiendo de sí mismo en la última jornada para proclamarse campeón. Todo ello en un fin de semana marcado por el respaldo de la afición, clave desde el primer partido hasta la final.

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La próxima cita será la sexta y última jornada de la Liga 3x3 FEB, que se disputará los días 18 y 19 de abril en Sant Andreu de Llavaneres, donde se decidirá el desenlace de la competición invernal.