El Valencia Basket es, con diferencia, el equipo que más veces ha superado los 100 puntos

El Valencia Basket es el equipo con mejor ataque de la Liga Endesa, el que más puntos mete y el que más veces ha superado la barrera de los 100 puntos. El pasado domingo, ante el Covirán Granada, volvía a lograrlo. Los de Pedro Martínez promedian un total de 95,26 puntos por partido, superando en más de 2 al segundo mejor ataque, el Baskonia. Además, se han convertido en los reyes de los 100 puntos en la ACB.

El mejor ataque de la Liga / ACB

En el Roig Arena, el equipo de Pedro Martínez, que venía de quedarse en Tenerife muy lejos de sus guarismos, tras caer 89-71, volvió a superar, en la Jornada 23, los 100 puntos anotados. Lo hizo venciendo con claridad (107-91) al Coviran Granada. De esa manera, el equipo taronja llegó a 100 puntos por décima ocasión en la Liga Endesa 2025-26. El Valencia Basket aumenta su ventaja como equipo con mayores actuaciones de 100 puntos o más y lidera con diferencia el ránking de equipos 'centenarios'.

Es el equipo que más veces lo ha logrado, con bastante ventaja sobre el Barça, segundo clasificado.

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Ránking de equipos que han superado los 100 puntos / ACB

Una fórmula ganadora

El balance de resultados del Valencia Basket cuando llega o rebasa los 100 puntos es de 10 victorias por ninguna derrota. En el encuentro de la Jornada 23 ante el Coviran Granada, el Valencia Basket igualó su quinta mejor anotación de la temporada (107 puntos). Siempre que ha superado los 100 puntos, el triunfo ha sido para el Valencia Basket que sin duda, tiene en el ataque, una de sus grandes señas de identidad. Posesiones cortas, tiros rápidos y a ser posible de tres, es la fórmula que ha llevado a los de Pedro Martínez a ser los mejores atacantes de la Liga Endesa.