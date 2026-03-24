Valencia Basket - Olympiacos BC; la Euroliga, en vivo y en directo

El Valencia Basket afronta esta noche en el Roig Arena uno de esos partidos que marcan una temporada. El duelo ante el poderoso Olympiacos BC, correspondiente a la Euroliga, llega en un momento clave del curso, con ambos equipos jugándose gran parte de sus opciones de entrar en los playoffs. La clasificación aprieta, cada victoria pesa el doble y cada error se paga caro. En ese contexto, el conjunto taronja necesita hacerse fuerte en casa, donde ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera, mientras que el cuadro griego llega con la experiencia y el oficio de quien está acostumbrado a este tipo de escenarios.

Será un partido de ritmo alto, de contactos duros y de decisiones clave en los minutos finales. Además, la presión ambiental del Roig Arena puede jugar un papel determinante si el Valencia consigue engancharse pronto al partido y mantener la intensidad defensiva durante los cuarenta minutos. Olympiacos, por su parte, tratará de imponer su físico, controlar el tempo y castigar cualquier desajuste. Todo está preparado para un choque de máxima tensión, con aroma a eliminatoria y con mucho más que una victoria en juego: el futuro inmediato en la Euroliga.

Brancou Badio, en el partido ante el La Laguna Tenerife disputado en València. / Eduardo Ripoll

Sigue aquí el Valencia Basket – Olympiacos en directo, con el minuto a minuto, resultado, estadísticas y todas las claves de un partido que puede definir el destino europeo de ambos equipos.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Olympiacos

El choque de Euroliga se podrá seguir en directo a través de Movistar+, plataforma que tiene los derechos de la competición en España.

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