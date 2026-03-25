Copa de la Reina 2026: horarios, rivales y dónde ver los partidos de Valencia Basket

Llega la Copa de la Reina LF Endesa 2026 para Valencia Basket en el Palau d´Esports de Tarragona. El conjunto taronja, uno de los aspirantes al título, se enfrentará en la jornada inaugural del jueves 26 a Durán Maquinaria Ensino en el segundo partido a las 20:30 horas. Este partido, al igual que todos los demás del torneo, se podrá seguir en directo a través de Teledeporte. Será la octava edición del torneo que dispute Valencia Basket, siendo en la temporada 23-24 su mejor edición, cuando levantó por primera y única vez el título de Copa en Huelva. El conjunto que dirige Rubén Burgos han logrado disputar la competición todas las temporadas desde que ascendieran a la primera categoría del baloncesto español.

El conjunto valenciano, que llega a este gran cita con el objetivo de luchar por el título, nunca se ha enfrentado a Durán Maquinaria Ensino en ningún cruce de la Copa de la Reina y es que las gallegas no se clasificaban para el torneo desde la temporada 20/21. Fuera de liga regular ambos equipos se han medido en unos cuartos de playoff de LF Endesa en la temporada 20/21, que ganaron las taronja, y en la EuroCup Women de la campaña 21/22 también con triunfos para Valencia Basket. Además, Durán Maquinaria Ensino cuenta en su plantilla con Alicia Flórez, jugadora cedida por el Club, y Elba Garfella, jugadora salida de L’Alqueria del Basket y parte del Mur dels Somins.

Cruces para Valencia Basket

La Copa arranca el jueves 26 con el duelo entre Casademont Zaragoza e IDK Euskotren a las 18.00 horas y el mismo día a las 20.30 horas se disputa el Valencia Basket-Ensino Lugo. El viernes 27 tienen lugar los otros dos duelos de cuartos de final empezando por el Hozono Global Jairis-Innova-tsn Leganés (18.45 horas) y la ronda se cierra con el Spar Girona-Perfumerías Avenida a las 21.30. Las semifinales son el sábado 28 a las 17.30 horas enfrentándose los dos equipos vencedores de los duelos disputados el jueves y a las 20.00 se medirán los conjuntos que ganaron sus encuentros del viernes. La gran final se celebrará el domingo 29 a las 18.00 horas.

En caso de superar el partido de cuartos de final a Durán Maquinaria Ensino, el conjunto valenciano se mediría al ganador del Casademont Zaragoza e IDK Euskotren. Lo más plausible -y con todo el respeto a IDK y Ensino- sería que las de Cantero y las de Rubén Burgos se vieran en este momento, en lo que podría ser una auténtica final anticipada. El duelo definitorio por el título, su rival saldría del otro lado del cuadro en el que se miden Spar Girona, Perfumerías Avenida, Hozono Global Jairis y Innova-tsn Leganés.

Calendario de la Copa de la Reina. / SD

Dónde ver los partidos gratis y cambio de hora de la final

Todos los encuentros de esta Copa de la Reina serán emitidos por televisión a través de Teledeporte. Asimismo, el streaming online de RTVE Play y Twitch también emitirán la cita del baloncesto femenino. Por motivos de retransmisión televisiva, la final de la Copa de la Reina LF Endesa 2026 modifica su horario de inicio y se disputará finalmente a las 18:30 h, en lugar de a las 18:00 horas. La cita tendrá lugar en el Palau d´Esports de Tarragona entre los días 26 y 29 de marzo.