Pedro Martínez: "Hay que felicitar a Larry por lo bien puestos que los ha tenido"

Pedro Martínez admitió haber vivido uno de los triunfos más emotivos en el Roig Arena con la épica victoria ante el Olympiacos (85-84), felicitó a los jugadores y en especial a De Larrea por su personalidad, aunque se lamentó por la lesión de un Montero que no pudo lanzar los últimos tiros libres por un nuevo golpe en su muñeca.

Victoria épica y emotiva

Seguramente ha sido una de las victorias más emotivas, por la calidad del rival, porque veníamos de dos partidos perdidos en esta competición y bueno, ha sido un partido contra un rival con el que hemos estado muchos minutos por detrás, con el que hemos tenido que hacer esfuerzos para volver a entrar en el partido en el tercer cuarto, cuando nos habían cogido una diferencia de 8 puntos al descanso. Ellos han jugado muy bien y hemos tenido que hacer esfuerzos de mucha lucha, loso cuatro rebotes ofensivos del Papi, en defensa Braxton ha estado muy bien con alguna recuperación muy buena y ha sido un partido que al final ha sido un cara o cruz, en el que a veces ha salido cruz. El hecho de acabar de esta manera, con la lesión de Montero y que saliera nuestro jugador más joven a meter dos tiros libres de muchísima responsabilidad, pero también con muchísima personalidad y hay que felicitar a todo el equipo y particularmente a Larry por lo bien puestos que los ha tenido. Es un grandísimo tirador de tiros libres pero el momento no era fácil y ha tenido hoy mucho protagonismo para decir, salgo y los meto. Su personalidad y mentalidad ha sido muy ganadora. El equipo ha estado increíble, en la primera parte, el equipo ha estado muy bien en ataque contra un gran equipo, pero en la segunda parte hemos estado bien en ataque y mejor en defensa. Hoy ha tocado cara.

De Larrea, celebrando el triunfo con sus compañeros y la afición. / Germán Caballero

Tiros libres

La primera parte estábamos un poco quejosos porque han tirado muchos tiros libres, aunque es verdad que sus jugadores tienen muchísima experiencia, que saben buscar muy bien los contactos y no sé, en partidos así, seguro que cuando analices verás cosas que se han equivocado, aunque igual ellos dicen lo mismo. Pero hemos de estar contentos y no buscar cosas que no podemos controlar y está. Hemos ganado y hay que mirar hacia adelante.

Clave del partido

Creo que primero, el deporte de competición es muy anímico, pero es muy sorprendente que no solo es anímico para los jugadores, árbitros y entrenadores, sino para todo el mundo. Ha sido un partido que hemos ido perdiendo muchísimos minutos, y creo que nuestros aficionados y la gente que está viendo la televisión y quería que ganara el Valencia BC, decía espera que todavía podemos porque perder de seis con el Olympiacos ni tan mal porque con lo buenos que son podíamos estar perdiendo de más, con lo que pensábamos que todavía teníamos una oportunidad. Sin embargo, la semana pasada, estábamos ganando de cuatro y el ánimo era solo de cuatro, teníamos que estar ganando de 14. Si eres aficionado, animas más o menos, si eres jugador juegas con más o menos decisión, si eres entrenador, también y la atmósfera ha sido de día grande porque había muchísimo respeto por el rival, muchísimo convencimiento de los jugadores y eso se transmite a la grada y al final las cosas salen mejor. La gran pregunta es qué podemos hacer para tener siempre el máximo respeto por el rival, saber que los partidos, estén como estén, se pueden ganar o perder y tener fe y confiar en tus posibilidades, pero como es un tema anímico meto a todo el mundo. Ojalá lo podamos conseguir porque irían mejor las cosas.

Jean Montero, en el suelo con gestos de dolor tras un golpe en la mano derecha. / Germán Caballero

Lesión de Montero

No te sé decir ahora mismo pero es la mano que se operó a principio de temporada, se llevó un golpe y por eso no jugó, estaba de baja y ayer teníamos serias dudas de que pudiera entrenar y jugar. No estaba del todo, estaba con molestias y por la mañana no sabíamos si iba a jugar. Estábamos esperando que llegara y a ver qué decían los servicios médicos. Ha tenido mala suerte y seguro que estaba fastidiado por no haber tirado esos tiros libres ganadores porque no tienen ningún problema en tirarlos y entonces, vamos a ver. En la mano, los precedentes no son demasiado buenos, pero ahora mismo no tengo más información

Elección de De Larrea

He dudado con Josep, que también es muy buen tirador de tiros libres, pero ha habido algunos jugadores que también estaban diciendo que tirara el mejor tirador de tiros libres que tuviéramos en el banquillo y es Larry. Tenía el condicionante negativo de que había jugado pocos minutos y que había fallado uno, pero la confianza que tenían sus compañeros y que tenían todos en Larry era muy grande. Me alegro mucho por él porque me habría sabido muy mal que se comiera él la derrota, me alegro de que le haya salido bien y la parte positiva es que todos estábamos convencidos de que los iba a meter. Los podía haber dallado y habría que buscar responsables pero ha hecho lo que tenía que hacer, demostrar mucha personalidad. Esto es un juego y a veces nos olvidamos de eso y uno tiene que ganar y otro tiene que perder.

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21 victorias

Me parece que el séptimo puede tener 19 si gana mañana al Estrella Roja y quedan cinco partidos. Ha sido una buena victoria, pero esto es muy largo ya ver si podemos competir bien en el campo del Partizán, que ahora está con una racha muy positiva. Están compitiendo bien, hay un ambiente fantástico, será una gran experiencia jugar este partido, iremos día a día y no pensar nada más, hemos de ser cautos, está muy igualado y aunque hemos ganado un partido guapo, mítico y ahora todo es guay, hay que tener humildad, pensar en el día a día y no más allá.