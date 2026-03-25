Rubén Burgos: "Queremos mostrar nuestra mejor versión, deseo y hambre por el título"

Rubén Burgos afronta uno de los dos grandes objetivos que le restan esta temporada al Valencia Basket con la Copa de la Reina de Tarragona, y lo hace convencido del rendimiento de unas jugadoras a las que ve motivadas y con ganas de luchar por un nuevo título, aunque huye del cartel de favoritas y más tras una temporada con altibajos y muchos cambios como la actual. Además, recuerda que hay que centrarse de momento solo en el primer rival, el DM Ensino.

Mentalidad para la Copa

Llegamos con mucha ilusión y con muchas ganas, así nos hemos preparado en este inicio de semana y por la experiencia que tenemos, nuestra cabeza en la Copa solo pasa por preparar el primer rival. Ojalá hagamos las cosas bien y sigamos avanzando y podamos dar alegrías a nuestra afición en Tarragona, en una ciudad nueva en la que no hemos jugado todavía ningún torneo oficial, aunque sí en pretemporada en varios partidos amistosos. Nos apetece mostrar nuestra mejor versión, ese deseo y esa hambre para este título.

Ganas y exigencia, sí. Presión, no

No sé las opiniones externas o del entorno, pero nosotras no nos hemos visto favoritas en ninguna competición anterior a esta y por supuesto, tampoco ahora mismo. Cada temporada las circunstancias son diferentes pero humildad y el realismo están en nuestra cabeza y en nuestro vestuario tenemos claro que hay equipos muy buenos, que son muy exigentes y que hay mucha igualdad en la competición, todavía más si cabe en un torneo corto como este, donde todo el mundo parte con las mismas opciones y donde cada día te lo juegas todo. Llegamos con muchas ganas y exigencia, ilusión sí, pero presión ninguna.

Final del entrenamiento del martes, con Rubén Burgos hablando a las jugadoras en el centro de la pista. / JM LOPEZ

Estado físico

No todas las jugadoras están 100% aptas, Cris será duda y ya no pudo participar contra el Girona por una inflamación en la rodilla, el resto de jugadoras espero que estén lo mejor posible a nivel físico, pero a lo largo de la temporada ha habido muchos cambios de jugadoras y eso hace que la estabilidad no sea sencilla y eso pone en valor el trabajo del staff y de las compañeras para lograr esta integración. Entonces, cuanto más tiempo pasas trabajando con un grupo humano, es un poco más estable y puedes encontrar más sensaciones y de solidez a la pista, pero también fuera de ella porque un equipo es todo eso, las sinergias que se crean, las relaciones personales yen ese aspecto, es una temporada, comenzando desde el verano, diferente. Son retos, pero en la plantilla hemos tenido que gestionar y trabajar y vamos mejorando. Esperemos estar buen nivel y ojalá lleguemos en el momento más alto de la temporada.

Alicia Flórez

Ha competido todos los partidos, está arriba en la tabla clasificatoria por méritos propios. Estamos orgullosos del crecimiento de Alicia en la posición de base y de escolta y desarrollando su juego como no podía ser de otra manera, con la mentalidad que tiene y sus capacidades y el crecimiento que está teniendo, está luciendo y habla bien de ella lo primero y de nuestro club también.

El rival y sus puntos fuertes

El Ensino es un equipo que lidera la Liga en rebote ofensivo, juega a un ritmo alto, con transiciones rápidas, las pívots corren muy bien y eso nos exigirá un buen trabajo de emparejamientos y de balance, además de controlar el rebote ofensivo de ellas. También somos el equipo que mejor rebotea defensivamente y será un aspecto importante cuidad las pérdidas de pelota, ya que eso les daría más ritmo de posesiones y es donde se encuentran cómodas a campo abierto, lideradas por Alicia e Imani Tate, que es una jugadora experta, que genera muy bien. Y tienen jugadoras muy capaces como Haidara, Fequiere, en lanzamiento de tres, uno por uno, rebote ofensivo. Pero no solo hay que pensar en el scouting rival, sino en nuestros detalles, en nuestra identidad y nuestros puntos fuertes en la pista. Queremos imponernos, hacer un juego físico, continuar recibiendo pocos puntos porque es la única manera de entender nuestros partidos, al margen de compartir la pelota en ataque, tener opciones y aprovechar el talento. Hay que ser sólidas defensivamente para frenar las capacidades que tiene el Ensino.

Ambición y afición

Veo caras de atención y de ganas. Ambición de competir al máximo, pero bueno, así lo hemos tenido todas las temporadas, todas han sido complicadas con más o menos éxito, en la parte central de la temporada, pero la Copa es especial llegue antes o más tarde, este año es aún más difícil después de una Ventana en la que hemos tenido a seis jugadoras que no han estado en València en dos semanas y han estado compitiendo. Pero se han puesto ya en el chip Valencia Basket y ahora toca competir por este título, que siempre genera mucha ilusión en la afición, que seguro que se desplaza a Tarragona y queremos dar lo máximo por ellos.

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Está dando su capacidad, su talento, su juego de pintura, rebote y es una jugadora ya experta. Intentaremos que nos ayude, ayudarla a ella para que esté cada día un poco más cómoda y seguro que suma porque es una jugadora con unas capacidades que si bien ha tenido muchos cambios de equipos y de competiciones, creo que aquí podemos hacer que luzca y sobre todo que nos haga un poco mejores.