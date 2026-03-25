Valencia Basket inicia en Tarragona la defensa de su corona en la Minicopa LF Endesa

El equipo infantil A femenino de Valencia Basket ya está preparado para afrontar una nueva edición de la Minicopa LF Endesa, una competición que reúne a las canteras de todos los clubes que forman parte de la LF Endesa. La cita se celebra entre los días 26 y 29 de marzo en paralelo a la Copa de la Reina, convirtiéndose en un escaparate privilegiado para las jóvenes promesas del baloncesto femenino nacional.

El conjunto taronja llega a Tarragona con la condición de vigente campeón, un factor que añade presión competitiva pero también confianza en un grupo que ya sabe lo que es levantar el trofeo. La experiencia acumulada en ediciones anteriores se convierte en un valor diferencial para un equipo que combina talento, formación y una identidad de juego consolidada.

Grupo C exigente con varios aspirantes

En la fase de grupos, Valencia Basket ha quedado encuadrado en el Grupo C, donde tendrá que medirse a rivales de entidad como Perfumerías Avenida, Joventut Badalona y Sedis La Lola. Un grupo competitivo en el que cada partido será determinante para acceder a las eliminatorias por el título.

La igualdad entre los equipos participantes es una de las señas de identidad de esta competición, donde las diferencias suelen ser mínimas y el rendimiento en momentos clave marca la diferencia. Para Valencia Basket, el objetivo inmediato será imponerse en la fase inicial y asegurar una de las primeras posiciones que den acceso a las semifinales.

Un formato que premia la regularidad

El sistema de competición establece una fase de grupos con formato de liga todos contra todos a una vuelta. De esta fase saldrán los clasificados para las distintas rondas finales, con especial atención a los primeros de cada grupo, que disputarán las semifinales por el título.

Los segundos, terceros y cuartos clasificados no quedan fuera de competición, ya que continúan disputando encuentros para definir el resto de posiciones finales. Este formato garantiza un alto número de partidos y una experiencia competitiva completa para todas las jugadoras, independientemente de su rendimiento en la fase inicial.

Un historial reciente con protagonismo taronja

La presencia de Valencia Basket en la Minicopa LF Endesa se ha convertido en una constante desde el ascenso del primer equipo femenino a la élite del baloncesto español. En total, el club ha participado en seis ocasiones en este torneo, consolidando un proyecto de cantera que ha ido creciendo con el paso de las temporadas.

Valencia Basket Ganador 2025 Minicopa LF Endesa / Cedida

Una cantera en crecimiento constante

Más allá de los resultados, la participación en la Minicopa representa una oportunidad clave para el desarrollo de las jugadoras en edad infantil, que compiten en un entorno de alta exigencia y visibilidad. La convivencia con los equipos profesionales durante la celebración de la Copa de la Reina añade un componente motivacional adicional para las jóvenes deportistas.

El proyecto de cantera de Valencia Basket continúa consolidándose como uno de los referentes del baloncesto formativo femenino en España, con presencia regular en fases finales y un historial reciente que avala su competitividad en este tipo de torneos.

Rivales repartidos en grupos muy equilibrados

La edición de este año presenta una distribución de grupos especialmente equilibrada:

En el Grupo A figuran CB Islas Canarias, Movistar Estudiantes, Hozono Global Jairis e Innova.tsn Leganés. Por su parte, el Grupo B está compuesto por Casademont Zaragoza, Lointek Gernika, Baxi Ferrol y Paisajismo CAB Estepona. En el Grupo D competirán Bàsquet Girona, Ekola Ibaeta, Café Candelas Ensino y Comeplastic Araski, completando un cuadro de participantes que refleja la amplitud y el nivel del baloncesto formativo femenino en el país.

Objetivo: competir, crecer y volver a luchar por el título

Para el conjunto taronja, el gran objetivo en Tarragona pasa por competir al máximo nivel desde el primer encuentro, con la ambición de alcanzar las eliminatorias y pelear nuevamente por el campeonato. La experiencia previa, el trabajo de cantera y el talento del grupo serán las principales armas de un equipo que vuelve a situarse entre los aspirantes.

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