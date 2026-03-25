¿Por qué tiró los libres De Larrea para la victoria del Valencia Basket? La sorprendente decisión de Pedro Martínez tiene una explicación

El partido estaba en sus últimos segundos. El Valencia Basket disponía de una gran ocasión para llevarse el triunfo ante el poderoso Olympiacos griego en un Roig Arena que enloquecía por momentos. Jean Montero se disponía a ejecutar el que se presuponía último ataque taronja cuando Fournier le hizo una clara falta. Eran dos tiros libres y el dominicano era el encargado... pero la falta recibida conllevó una lesión que lo iba a impedir. El marcador era 83-84 para los helenos, pero quedaba un último renglón por escribir.

Sin Jean Montero en pista, uno de los tipos más fiables de la Euroliga en el tiro libre, tocaba mirar al banquillo. Y es que hay que recordar que las normas de la Euroliga, bajo reglas de la FIBA, señalan que el encargado de tirar los libres debe ser quien entre en lugar del lesionado. Esto se aplica al tratarse de una falta normal, ya que si hubiera sido antideportiva, las opciones de Pedro Martínez se hubieran ampliado a todo el equipo, incluidos los que ya se encontraban en la cancha. En este caso, no pudo ser. Las opciones eran: Key (52,4%), Thompson (85), Puerto (73,9), Pradilla (78,3), Sako (45,3), Moore (76,1) y De Larrea (66,7), que aumentó su acierto hasta el 69% en Euroliga gracias a esos dos últimos tiros libres. El mérito es doble, ya que el talentoso jugador internacional venía de anotar uno y fallar otro en ese mismo partido.

De Larrea, celebrando el triunfo con sus compañeros y la afición. / Germán Caballero

De Larrea, mejor tirador en ACB

Y es que los datos de Euroliga distan bastante de los de la Liga Endesa, donde Sergio de Larrea sí que se cuela entre los mejores lanzadores del equipo. En el torneo nacional, el vallisoletano ronda el 80% de acierto desde la línea de personal, levemente por debajo del 82% que ronda Josep Puerto, siendo quinto y cuarto del equipo en acierto respectivamente. Sólo son superados por Montero (90,4%), López-Arostegui (87,7%) y Badio (87,7%).

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Las explicaciones de Pedro Martínez

Las explicaciones de Pedro Martínez tras el encuentro señalaron a De Larrea como el segundo mejor lanzador disponible junto a Puerto. Aunque en Euroliga no es así, en ACB está claro que sí. "He dudado con Josep, que también es muy buen tirador de tiros libres, pero ha habido algunos jugadores que también estaban diciendo que tirara el mejor tirador de tiros libres que tuviéramos en el banquillo y es Larry. Tenía el condicionante negativo de que había jugado pocos minutos y que había fallado uno, pero la confianza que tenían sus compañeros y que tenían todos en Larry era muy grande. Me alegro mucho por él porque me habría sabido muy mal que se comiera él la derrota, me alegro de que le haya salido bien y la parte positiva es que todos estábamos convencidos de que los iba a meter. Los podía haber fallado y habría que buscar responsables pero ha hecho lo que tenía que hacer, demostrar mucha personalidad. Esto es un juego y a veces nos olvidamos de eso y uno tiene que ganar y otro tiene que perder", dijo el recientemente renovado Pedro Martínez.