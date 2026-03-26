Apuestan por una alianza con la Euroliga para traer la NBA a Europa... ¿y al Roig Arena?

El baloncesto europeo vuelve a situarse en el epicentro de un terremoto que puede cambiarlo todo. Y esta vez no es un rumor más. Es la Adam Silver quien ha puesto palabras, intención y estrategia sobre la mesa: la NBA quiere Europa… pero no a cualquier precio.

Tras la última reunión de gobernadores de la NBA, donde además se aprobó estudiar la expansión hacia ciudades como Las Vegas y Seattle, Silver dejó una reflexión que suena a giro táctico: "Europa no es territorio a conquistar, sino a compartir".

El comisionado fue directo y es que el mejor escenario para el crecimiento del baloncesto pasa por una alianza con la Euroliga. Un cambio de tono significativo, especialmente porque hasta ahora la NBA había impulsado su proyecto europeo de la mano de la FIBA, dejando fuera a la máxima competición continental de clubes. Claro que el baloncesto, como todo deporte mayoritario, también es un negocio con muchos intereses. “Para el bien del baloncesto europeo, debemos trabajar juntos”, vino a decir Silver. Y eso, en clave FIBA-Euroliga, no es una idea menor.

Una liga en marcha… con o sin acuerdo

Porque el proyecto sigue adelante. La NBA y la FIBA continúan diseñando una competición paralela que podría arrancar en octubre de 2027 con 16 equipos, doce de ellos con licencia fija. Un modelo que recuerda (y mucho) al actual sistema de la Euroliga.

Jean Montero, ante la defensa de Luka Bozic en el partido de la primera vuelta. / Fermin Rodriguez

El plan incluye seducir a gigantes como el Real Madrid o el FC Barcelona, pero también abrir mercado en plazas sin tradición como Londres o Manchester. Negocio puro. Globalización de la pelota naranja.

Sin embargo, la puerta a la Euroliga ya no está cerrada. Más bien al contrario: Silver admite conversaciones con “la infraestructura existente del baloncesto europeo”. Traducido: nadie quiere una guerra abierta.

Valencia aparece en el mapa: ¿sueño u oportunidad real con el Roig Arena?

Y aquí es donde el foco se desplaza inevitablemente hacia Valencia. Porque si hay una ciudad preparada para subirse a esta ola más allá de Madrid y Barcelona, está claro que hablamos de Valencia.

El Roig Arena, con estándares NBA, capacidad para más de 15.000 espectadores y una apuesta sin precedentes en Europa, encaja perfectamente en ese mapa de nuevas franquicias o sedes estratégicas. Valencia Basket ya ha demostrado músculo deportivo y organizativo en la Liga ACB y en Euroliga. Pero esto va más allá de resultados: hablamos de infraestructura, mercado, ciudad y proyección internacional. Todo encaja, lo que pasa es que para que los de Pedro Martínez entren en esto, debe ser concediéndose por lo menos tres plazas a España o bien que alguno de los anteriormente mencionados decidan apearse del barco.

¿Puede el Roig Arena convertirse en la puerta de entrada de la NBA en España? Hoy es una hipótesis. Mañana, viendo cómo se mueve el tablero, podría ser algo más. Hablamos del mejor pabellón de Europa, el más moderno y adaptado a lo que requiere una creciente NBA.

Un pulso silencioso que marcará el futuro

El baloncesto europeo vive en una tensión constante entre la FIBA y la Euroliga. La entrada de la NBA añade un tercer actor con poder suficiente para romper el equilibrio… o para unir piezas. Silver lo sabe. Por eso su discurso ya no es de irrupción, sino de integración.

Adam Silver, comisionado de la NBA, es el impulsor del proyecto de una liga europea / EFE

La pregunta ya no es si la NBA llegará a Europa. La pregunta es cómo… y quién estará dentro cuando ocurra. Y en ese escenario, Valencia Basket (con el Roig Arena como aval) podría no quedarse sólo como espectador.