Una gran Hillsman empuja al Valencia Basket a semifinales de Copa

Primer reto superado. El Valencia Basket no se dejó sorprender por un combativo DM Ensino en el partido de cuartos de la Copa de la Reina y tras un trabajado 83-72, logra el billete para las semifinales, en la que se medirá el sábado (17:30) al líder de la LF Endesa, el Casademont Zaragoza. Un rival que superó 71-61 al IDK Euskotren y que supondrá una nueva prueba de fuego para un equipo con hambre de títulos y que tuvo este jueves a Khaalia Hillsman a su gran referente en la pintura, tras una primera parte en la que también brilló Awa Fam, antes los más de 400 aficionados taronja en las gradas.

Descartada Cristina Ouviña por sus molestias en una rodilla, el Valencia Basket salía de inicio con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Khaalia Hillsman. Un quinteto que sufría para frenar a una Imani Tate que abría el marcador y que, tras dos triples y 8 puntos, ponía un 2-10 que obligaba a Rubén Burgos a parar el partido a los tres minutos.

Raquel Carrera, defendida por la valenciana y canterana taronja Elba Garfella. / FEB

Hillsman, que ya había sumado los primeros puntos taronja, volvía a sumar en la vuelta a la pista, aunque Orsili volvía a castigar a las taronja desde el 6,75 para poner un 4-13 y aumentar la brecha en el marcador. Las pérdidas y los fallos de canastas bajo el aro, dejaban al Valencia BC es una situación delicada, pero un triple de Fiebich y, sobre todo la entrada de Awa Fam, cambiaron la cara al primer cuarto, en el que la de Santa Pola no tardaba en anotar cinco puntos tras un 2+1, al margen de sumar también su primer tapón y rebote, liderando a un equipo que lograba cerrar su defensa y sumar un parcial de 12-0 que les permitía irse con ventaja (16-13) al segundo cuarto.

Superioridad en la pintura

Alicia Flórez, cedida por el Valencia BC al Ensino, fallaba dos tiros libres en la reanudación, antes de que Leticia Romero, con un triple y Awa, infalible desde el 4,60, aumentaran la diferencia hasta el 21-13. Las de Suso Garrido llegaban más de siete minutos sin anotar, pero la italiana Alessandra Orsili rompía su sequía y, con cinco puntos consecutivos, reducía la diferencia hasta el 21-18, que llevaba a Rubén Burgos a pedir tiempo a 7:27 del descanso.

Awa Fam, imparable en una primera parte en la que apenas falló un lanzamiento. / FEB

Ben Abdelkader, con un triple, daba oxígeno a las taronja, pero Giomi y Haidera, que aprovechaba una gran asistencia de Flórez, volvían a acercar a las gallegas (24-22). Pero el Valencia BC empezaba a imponer su superioridad en la pintura y Hillsman, Awa y Carrera lideraban a las de Burgos hasta el 42-36 al descanso, al que se llegó con un último triple de Buenavida. Atrás quedaban unos buenos minutos de Flórez, ya con cinco puntos y tres asistencias, aunque si una jugadora destacó por encima de todas en la primera parte fue una Awa Fam que llegó al descanso con 19 de valoración, con 9 puntos, 4 rebotes, 1 asistencias y 4 faltas recibidas.

Lanzadas desde el 6,75

Los buenos porcentajes de tiro en las taronja invitaban aún más al optimismo de cara a la segunda parte, en la que salieron a la pista decididas a romper el partido, con un parcial de 6-0 que llegó en las manos de Carrera y Buenavida.

Khaalia Hillsman, imparable bajo el aro / FEB

Con 48-36 y en apenas dos minutos, Suso Garrido volvía a parar el partido en busca de una reacción, que llegaba inicialmente con puntos de Orsili y Giomi (48-40). Anderson y una Buenavida muy vertical devolvían el +12, pero un triple de la valenciana y extaronja Elba Garfella abría un parcial de 0-7 que cerraba Flórez para volver a meter a su equipo en el partido (52-47).

Leo Fiebich, decisiva con su acierto desde el 6,75 ante el DM Ensino en la Copa. / FEB

Los nervios podían aparecer, pero una gran Hillsman bajo el aro y dos triples consecutivos de Fiebich relanzaban de nuevo a las taronja, que se ponían +13 (60-47). Un golpe del que el Ensino volvió a sobreponerse con otro parcial de 0-7 en las manos de Flórez, Tate y Garfella de nuevo, esta vez desde el 6,75. Un triple al que respondió de inmediato Coffey para poner el 63-54 con el que se llegó al último cuarto.

Hillsman y el poderío interior taronja

El DM Ensino no bajaba los brazos y Giomi volvía a ponerlas a 7 puntos en el regreso a la pista. Pero llegaba un 2+1 de Coffey y otro de Fiebich para volver a disparar a las taronja por encima de la barrera de los 10 puntos, antes de que Hillsman pusiera el 71-58. La estadounidense con pasaporte búlgaro seguía haciendo estragos bajo el aro y tras un triple de Zoe Hernández, sumaba otro 2+1 antes del ecuador del último cuarto, ya con 17 puntos y 27 de valoración en su casillero.

Alicia Flórez, cedida en el DM Ensino por el Valencia BC, fue la máxima anotadora del partido con 18 puntos. / FEB

El juego interior taronja era muy superior, pero el DM Ensino seguía creyendo y sumando en las manos de Zoe y Flórez para reducir diferencias (74-65) a 4:54 del final, cuando Flórez quedó tendida en el suelo con problemas musculares. La canterana taronja pudo continuar y aunque Coffey y Buenavida dejaban visto para sentencia del partido, aún volvió a dejar su sello con una canasta a aro pasado y sacándole un 2+1 a su amiga Awa Fam.

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La leonesa acabaría con 18 puntos como máxima anotadora del partido, pero fueron insuficientes para llevar a semifinales a las suyas, con Fiebich sentenciando de nuevo con un triple y Leti Romero, con dos tiros libres para poner el definitivo 83-72. Este equipo tiene hambre de título y llega con confianza al gran reto del sábado contra el Casademont Zaragoza, líder de la LF Endesa y bestia negra taronja esta temporada.