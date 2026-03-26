Horario y dónde ver el Valencia Basket-Durán Maquinaria Ensino de Copa de la Reina

Arranca la Copa de la Reina para el Valencia Basket y lo hace este jueves con el partido de cuartos de final ante el Durán Maquinaria Ensino. Una competición ilusionante para el conjunto taronja donde son aspirantes al título. La cita es este jueves 26 de marzo a las 20:30 horas en el Palau d’Esports de Tarragona. Este encuentro podrá verse por televisión de forma gratuita en directo a través de Teledeporte.

Un duelo inédito en esta competición ante el equipo gallego, donde el equipo valenciano busca dar un golpe sobre la mesa y clasificarse para las semifinales y, de esta manera, poder seguir soñando en volver a levantar el trofeo que levantó por primera vez en 2024 en Huelva. Rubén Burgos viaja con las 13 jugadoras profesionales, aunque Cristina Ouviña será duda, y habrá más de 400 aficionados alentando al equipo en la lucha por el título de Copa de la Reina.

Esta temporada solo ha habido un enfrentamiento entre ambos equipos, que fue en la J15 en el Pazo Provincial dos Deportes, en el que Valencia Basket consiguió la victoria por 75-78. Un partido que destacó por unos buenos primeros 25 minutos de las taronjas, en los que llegaron a ponerse con 20 de ventaja, pero el conjunto gallego apretó a continuación, estrechando el marcador y llegando a un final de infarto que terminaron llevándose las visitantes. Actuación destacada de Yvonne Anderson con 13 puntos y 8 asistencias, en una jornada en la que Leticia Romero y Raquel Carrera eran baja. En el lado local la más destacada fue Maimouna Haidara con 16 puntos, 17 rebotes y 29 de valoración.

Octava participación en la Copa

El equipo está cada año alargando un poco más su recorrido en este especial torneo. En total en las siete anteriores participaciones se ha quedado en dos ocasiones en cuartos de final (2018-19 y 2024-25), en tres ocasiones hasta semifinales (2019-20, 2021-22 y 2022-23), una vez se plantó en la final y estuvo cerca de ese título (2020-21) y en la campaña 2023-24, por fin, Valencia Basket rompió la barrera levantando este trofeo por primera vez en Huelva. En esas siete Copas, en dos de ellas el combinado de Rubén Burgos ha sido el anfitrión, en la 20-21, cuando se llegó a la final, y en la 21-22, cuando la aventura finalizó en semifinales.

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Las jugadoras del Valencia Basket quieren luchar por el título. / Valencia Basket

Casademont Zaragoza o IDK Euskotren en la semifinal

En el lado del cuadro de Valencia Basket están Casademont Zaragoza e IDK Euskotren, la primera eliminatoria de la que saldrá su rival en caso de conseguir el billete para las semifinales, que se disputarían el sábado a las 17: 30 horas. En el otro lado del cuadro están Hozono Global Jairis vs Innova-tsn Leganés y Spar Girona vs Perfumerías Avenida.