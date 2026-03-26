Ya se conoce la lesión de Jean Montero y los partidos de baja con el Valencia Basket

El Valencia Basket ya sabe a qué atenerse con uno de sus jugadores más determinantes. Las pruebas médicas realizadas a Jean Montero han confirmado que el escolta sufre una leve lesión en la mano, una dolencia que le obligará a parar en los próximos compromisos más inmediatos. El talentoso jugador exterior no viajará junto al resto de sus compañeros a Belgrado y tiene muy complicado llegar al duelo de Burgos del domingo.

La lesión se produjo durante el exigente duelo de Euroliga frente a Olympiacos, en el que el conjunto dirigido por Pedro Martínez logró una victoria de enorme valor competitivo, pero que dejó una factura importante en forma de baja. El dominicano tuvo que abandonar el encuentro tras recibir una clara falta en la que era la última jugada de ataque taronja en busca de la remontada. El dominicano tuvo que dejar su sitio a Sergio de Larrea, quien anotó los dos tiros libres y dio la victoria a los españoles.

Baja confirmada para el doble compromiso

Con este diagnóstico, Montero no estará disponible para el partido de este viernes de Euroliga ante el Partizan, un choque clave en la pelea por los puestos de privilegio en la competición continental. El duelo es clave, ya que una victoria en tierra hostil supondría recuperar la segunda plaza de la Euroliga que actualmente tiene el Olympiacos con un partido más. Los valencianos comparten la tercera con el Real Madrid.

De Larrea se dirige a la línea de tiro libre, con un dolorido Montero al fondo. / Germán Caballero

Además, el club taronja tampoco podrá contar con él en la jornada de la Liga Endesa frente al San Pablo Burgos, lo que supone un contratiempo importante en un calendario ya de por sí exigente. El partido no debería necesitar de forzar a la estrella dominicana, ya que el rival marcha tercero por la cola, mientras que el Valencia Basket es segundo tras el Real Madrid.

Noticias relacionadas

Xabi López-Arostegui tampoco podrá viajar a Belgrado, por lo que se espera que Pedro Martínez sólo tenga que realizar un descarte para la cita europea.