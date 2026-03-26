Raquel Carrera, tercera máxima anotadora del Valencia Basket

Raquel Carrera sigue escalando posiciones en la historia del Valencia Basket a base de puntos. La interior gallega ha alcanzado los 1.826 puntos con la camiseta taronja y se ha colocado como la tercera máxima anotadora del club en solitario, dejando atrás los 1.811 con los que hasta ahora compartía posición con Marie Gülich.

El dato no es menor. Carrera no solo entra en el podio histórico, sino que lo hace con margen y en plena temporada, consolidando su papel como una de las referencias ofensivas del equipo. Con solo 23 años, su progresión en el apartado anotador ha sido constante desde su llegada a Valencia.

200 partidos como taronja

Ese crecimiento tiene recorrido. El 5 de junio de 2019, con apenas 17 años, aterrizaba en el club como una apuesta de futuro. Seis temporadas después, aquella promesa se ha transformado en una de las jugadoras más determinantes del equipo, con una presencia cada vez más decisiva cerca del aro y una regularidad que explica su ascenso en el ranking.

La cifra de puntos llega, además, en un curso especialmente significativo. El pasado 2 de febrero, Carrera superó los 200 partidos con el Valencia Basket, una muestra de continuidad y de confianza dentro de un proyecto en el que ha ido ganando protagonismo año tras año.

Rubén Burgos durante el encuetro junto a Raquel Carrera / M.A Montesinos

Su último impulso en la clasificación histórica llegó en la jornada de LF Endesa frente a Spar Girona. Valencia Basket no pudo hacerse con el triunfo en un duelo directo por la segunda plaza y se mantiene tercero con un balance de 19-6, pero el equipo volvió a competir hasta el final tras reaccionar en la segunda mitad. En ese contexto, Carrera volvió a sumar en ataque y dio el paso definitivo para quedarse en solitario en la tercera posición.

Su capacidad para anotar en diferentes situaciones, su presencia en momentos clave y su regularidad explican en buena medida cómo ha alcanzado esta cifra en un equipo que, en los últimos años, se ha asentado en la élite del baloncesto nacional y europeo.

Ese rendimiento también ha tenido continuidad con la selección española. Carrera ha formado parte del grupo que ha logrado la clasificación para la próxima Copa del Mundo, reafirmando su papel dentro del combinado nacional en un momento importante.

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El ranking histórico de anotación del Valencia Basket queda ahora liderado por Queralt Casas con 2.531 puntos, seguida de Leticia Romero con 2.282, mientras que Raquel Carrera se instala en la tercera posición con 1.826. Un registro que la sitúa ya entre las grandes referentes del club y que, por edad y progresión, todavía tiene margen para seguir creciendo.