Rubén Burgos, Awa Fam y Buenavida valoran la victoria ante el DM Ensino en la Copa

El Valencia Basket tiene ya el billete a la semifinal de Copa de la Reina tras su victoria de este jueves ante el DM Ensino por 83-72, un rival que no lo puso fácil y que fue elogiado tanto por Rubén Burgos como por jugadoras como Awa Fam y Elena Buenavida, quienes ya piensan en el partido del sábado ante el Casademont Zaragoza.

Rubén Burgos

El Ensino estaba aquí por méritos propios, se lo ha puesto difícil a todos los equipos esta temporada, especialmente en el Pazo, sacando victorias muy importantes. Nosotras sufrimos mucho en aquel partido y teníamos esa referencia para intentar reducir , que no evitar, que jugaran con su identidad, con el ritmo alto, con esa capacidad de rebote ofensivo, con la generación de Alicia, que ha generado puntos para ella y para sus compañeras. Ha jugado muy bien y es un orgullo. En rebote hemos podido contener a sus pívots y mejorar en ese aspecto tras el descanso, al igual que en las pérdidas. Se ha salido de guion su porcentaje en tiros de tres, con la motivación y la fe que tenían, pero hemos sido constantes a través de la rotación y de hacer algunos ajustes tras un inicio en el que nos hemos visto ocho puntos abajo. Hemos sabido compartir el balón, poner diferentes quintetos para ajustarnos a sus capacidades y para buscar ventajas y encontrar nuestros puntos fuertes.

De cara al próximo partido, señala que "queremos más, el primer día es siempre complicado, aunque lo es menor con la gente de naranja que había en la grada. Gracias a ellos y a ellas hemos tenido ese empuje y los esperamos en más número el sábado, porque habrá que hacerlo mejor si cabe contra un rival muy exigente. Tenemos mil batallas con ellas y a dar lo mejor de nosotras y a recuperarnos físicamente en el día de descanso y de preparación.

Awa Fam, en el partido ante el DM Ensino en los cuartos de la Copa. / FEB

Awa Fam

Estamos bastante contentas e individualmente también. Se ha visto al principio que nos iba a costar, sabíamos que era un rival que nos iba a poner las cosas difíciles, el Lugo venía muy bien, sin ninguna baja, ha luchado los 40 minutos, con gente muy física pero hemos estado ahí todo el partido y yo creo que esa ha sido la clave, hemos estado los 40 minutos juntas y muy bien en el rebote, que ha sido clave, así que estamos muy contentas por el equipo y por nosotras.

Sabíamos que Ensino es un rival que podía ponernos las cosas complicadas, es un equipo que juega muy bien, que tiene la ideas claras. Para nosotras, esta victoria es muy importante, queríamos ir pasito a pasito, el primero ya lo hemos dado, y ahora vamos a trabajar para prepararnos para el siguiente, la semifinal del sábado frente a Zaragoza".

Noticias relacionadas

Elba Garfella

Por otra parte, la valenciana y extaronja Elba Garfella, integrante del Ensino, se mostró "muy orgullosa de este equipo" pese a la derrota. "Estos partidos se resuelven por detalles y eso es lo que ha pasado. A pesar de todo, estoy orgullosa porque tenía miedo de que la situación nos superase pero no ha sido así, hemos luchado todo el rato, no hemos bajado los brazos. Estoy muy orgullosa porque nuestra identidad es esa, somos un equipo muy pesado y eso se ha demostrado. Ahora vamos a seguir trabando con la misma ilusión lo que resta de temporada".