El Valencia Basket cae ante el Joventut en un final de infarto

El infantil A femenino de Valencia Basket ha sumado su primera derrota (78-81) en la Minicopa LF Endesa ante un combativo Joventut horas después de sumar su primer triunfo. El equipo de Marcel Villalba tuvo muy cerca la victoria pero no pudo imponerse en un emocionante y trabajado encuentro que no se resolvió hasta los últimos segundos.

Comenzaron más intensas las catalanas, provocando algunas imprecisiones que se convertían en un 0-6 inicial que rompía Julia Quilis con 5 puntos consecutivos. Se igualaban las fuerzas en un inicio muy trabado, con muchas faltas y dificultad para anotar. Lo supo aprovechar mejor Joventut, para volver a abrir una pequeña brecha, liderada por los 7 puntos de Marina Avilés. Resistía el Valencia Basket, que al final del primer cuarto estaba a 4 puntos (16-20).

Segundo cuarto

Volvía a golpear primero el Joventut en el segundo, intenso atrás y rápido en ataque, provocando varios robos que acertaban a culminar. Le costaba más ver aro a las taronja, que no bajaban los brazos y trataban de responder imponiéndose en la pintura. Con el paso de los minutos, las valencianas se iban entonando, y consiguieron elevar el listón defensivo, controlar el rebote y frenar las penetraciones de su rival. El acierto desde el tiro libre también ayudaba, y se iban sumando efectivos al ataque, destacando los 8 puntos de Ángela Lozano. Un triple de Ruth Sánchez, certificaba el cambio de liderazgo en el marcador. Villarejo lo dejaba en 44-41 sobre la bocina que indicaba el final del segundo.

Máxima tensión en el duelo ante Joventut, en un partido que se decidió en el último minuto. / Valencia Basket

Tercer cuarto

En el tercero era el Valencia Basket el que salía mejor. Ayuso y Lozano castigaban desde el perímetro. El partido se estabilizaba, y el pequeño margen taronja se mantenía, con ambos equipos intercambiando golpes desde la línea de personal. Navarro anotaba el primer triple catalán, pero respondía Vizcaya por las taronja. Nadie era capaz de romper (62-60).

Igualdad hasta el final

Villarejo y Quilis volvían a dar aire a las taronja en los primeros compases del parcial decisivo, pero el partido estaba condenando a resolverse en los últimos segundos. A un triple de Hervás respondía el Joventut, que se ponía por delante a falta de cuatro minutos. La distancia aumentaba hasta un +4 que en un duelo tan equilibrado parecía decisivo, pero Hervás de nuevo y dos tiros libres de Villarejo daban vida a las taronja. A falta de 38 segundos, 78-79 y balón valenciano. La pelota no quiso entrar y sí acertó el Joventut, que se llevó el triunfo en la primera jornada de la Minicopa LF Endesa.

Noticias relacionadas

Este viernes, el Valencia Basket jugará su tercer partido de la Minicopa ante el Perfumerías Avenida a partir de las 11:30.