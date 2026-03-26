Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino: la Copa de la Reina de basket 2016, en vivo y en directo

Llega la Copa de la Reina LF Endesa 2026 para Valencia Basket en el Palau d´Esports de Tarragona. El conjunto taronja, uno de los aspirantes al título, se enfrentará en la jornada inaugural del jueves 26 a Durán Maquinaria Ensino en el segundo partido a las 20:30 horas. Este partido, al igual que todos los demás del torneo, se podrá seguir en directo a través de Teledeporte. Será la octava edición del torneo que dispute Valencia Basket, siendo en la temporada 23-24 su mejor edición, cuando levantó por primera y única vez el título de Copa en Huelva. El conjunto que dirige Rubén Burgos han logrado disputar la competición todas las temporadas desde que ascendieran a la primera categoría del baloncesto español.

El conjunto valenciano, que llega a este gran cita con el objetivo de luchar por el título, nunca se ha enfrentado a Durán Maquinaria Ensino en ningún cruce de la Copa de la Reina y es que las gallegas no se clasificaban para el torneo desde la temporada 20/21. Fuera de liga regular ambos equipos se han medido en unos cuartos de playoff de LF Endesa en la temporada 20/21, que ganaron las taronja, y en la EuroCup Women de la campaña 21/22 también con triunfos para Valencia Basket. Además, Durán Maquinaria Ensino cuenta en su plantilla con Alicia Flórez, jugadora cedida por el Club, y Elba Garfella, jugadora salida de L’Alqueria del Basket y parte del Mur dels Somins.

Leticia Romero en el duelo entre Valencia Basket y Girona / M.A. Montesinos

Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino: Dónde ver el partido gratis

Todos los encuentros de esta Copa de la Reina serán emitidos por televisión a través de Teledeporte. Asimismo, el streaming online de RTVE Play y Twitch también emitirán la cita del baloncesto femenino.

Noticias relacionadas

Por motivos de retransmisión televisiva, la final de la Copa de la Reina LF Endesa 2026 modifica su horario de inicio y se disputará finalmente a las 18:30 h, en lugar de a las 18:00 horas. La cita tendrá lugar en el Palau d´Esports de Tarragona entre los días 26 y 29 de marzo.