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Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino: la Copa de la Reina de basket 2016, en vivo y en directo
El Palau d'Esports de Tarragona acoge la fase final de la Copa de la Reina de baloncesto en 2026. Valencia Basket y Durán Maquinaria Ensino disputan su partido de cuartos de final este jueves y puedes seguir la narración minuto a minuto con SUPER
Llega la Copa de la Reina LF Endesa 2026 para Valencia Basket en el Palau d´Esports de Tarragona. El conjunto taronja, uno de los aspirantes al título, se enfrentará en la jornada inaugural del jueves 26 a Durán Maquinaria Ensino en el segundo partido a las 20:30 horas. Este partido, al igual que todos los demás del torneo, se podrá seguir en directo a través de Teledeporte. Será la octava edición del torneo que dispute Valencia Basket, siendo en la temporada 23-24 su mejor edición, cuando levantó por primera y única vez el título de Copa en Huelva. El conjunto que dirige Rubén Burgos han logrado disputar la competición todas las temporadas desde que ascendieran a la primera categoría del baloncesto español.
El conjunto valenciano, que llega a este gran cita con el objetivo de luchar por el título, nunca se ha enfrentado a Durán Maquinaria Ensino en ningún cruce de la Copa de la Reina y es que las gallegas no se clasificaban para el torneo desde la temporada 20/21. Fuera de liga regular ambos equipos se han medido en unos cuartos de playoff de LF Endesa en la temporada 20/21, que ganaron las taronja, y en la EuroCup Women de la campaña 21/22 también con triunfos para Valencia Basket. Además, Durán Maquinaria Ensino cuenta en su plantilla con Alicia Flórez, jugadora cedida por el Club, y Elba Garfella, jugadora salida de L’Alqueria del Basket y parte del Mur dels Somins.
Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino: Dónde ver el partido gratis
Todos los encuentros de esta Copa de la Reina serán emitidos por televisión a través de Teledeporte. Asimismo, el streaming online de RTVE Play y Twitch también emitirán la cita del baloncesto femenino.
Por motivos de retransmisión televisiva, la final de la Copa de la Reina LF Endesa 2026 modifica su horario de inicio y se disputará finalmente a las 18:30 h, en lugar de a las 18:00 horas. La cita tendrá lugar en el Palau d´Esports de Tarragona entre los días 26 y 29 de marzo.
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