MINICOPA
Aplastante victoria en el estreno del Valencia Basket en la MiniCopa LF Endesa
El equipo taronja defiende en Tarragona el título que logró la temporada pasada
El Valencia Basket cerró el marcador en el segundo cuarto con un contundente 52-1
Brianna Kanis (10) y Belén Bonora (9) fueron las máximas anotadoras antes de medirse al Joventut
El infantil A femenino de Valencia Basket ha comenzado la Minicopa LF Endesa con buen pie, llevándose con superioridad el primer partido de la competición ante el Sedis La Lola. El equipo entrenado por Marcel Villalba impuso su ritmo desde el inicio y controló el encuentro para llevarse el primero de los dos duelos que afronta este jueves.
Las valencianas salieron muy intensas en el primer cuarto, logrando ya una renta definitiva, imponiendo su físico, velocidad y acierto, castigando desde el juego interior en un ejercicio coral que no hizo sino continuar en el segundo parcial.
La renta siguió aumentando, con las catalanas incapaces de encontrar huecos en la defensa de las taronja, que en ataque repartían responsabilidades, con todas las jugadoras sumando minutos y aportando. En ese segundo cuarto Valencia Basket alcanzaba a cerrar el marcador, concediendo un único punto (52-1). Para entonces, las chicas habían repartido 15 asistencias, siendo Brianna Kanis (10) y Belén Bonora (9) las máximas anotadoras de un equipo que no dejaba de dar el máximo.
Joventut, próximo rival
El buen juego se mantuvo en la segunda parte, y el equipo valenciano terminó el partido con grandes sensaciones, para sumar el primer triunfo y encarar el importantísimo segundo duelo de la Minicopa ante Joventut, también en el Pavelló Esportiu Riu Clar.
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