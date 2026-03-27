La bestia negra de Valencia Basket le separa de una nueva final de Copa de la Reina

Valencia Basket tiene esta tarde uno de esos partidos que cambian temporadas. El conjunto taronja se mide a su gran bestia negra de la temporada, Casademont Zaragoza, por un sitio en una nueva final. La Copa de la Reina es una de las citas más importantes del año y que este curso emerge como un posible revulsivo a una temporada que no ha está yendo tan bien como las anteriores. Las de Rubén Burgos, que pasaron de cuartos tumbando a Ensino, se enfrentan a un reto mayúsculo si quieren estar en la final.

El cuadro valenciano tiene entre ceja y ceja la lucha por sumar un nuevo título a sus vitrinas con una Copa que no solamente tiene un valor incalculable por su trascendencia histórica, sino que puede servirle como trampolín y como factor diferencial para el tramo final de una temporada en la que el club quiere reeditar su campeonato liguero.

Lideradas por una gran Hillsman en busca de la remontada, Valencia Basket acabó cuajando una gran actuación en los cuartos de final y se acoge al buen nivel de jugadoras como Fiebich, Awa Fam o Leti Romero para pugnar contra un equipo que está cuajando una temporada gigantesca y se ha colocado como una alternativa muy sólida a los tres equipos principales del campeonato español.

Mal balance contra Casademont

Esta temporada Casademont Zaragoza está ganando la partida, pues llegó a acumular cuatro victorias seguidas con la final de Supercopa, los dos partidos de EuroLeague Women y el de ida de la LF Endesa. Valencia Basket cerró esta racha con una victoria en el Príncipe Felipe en la vuelta de LF Endesa en el precedente más reciente y ahora quiere confirmar el cambio de tendencia precisamente en el momento más importante de la temporada.

Leo Fiebich, en el encuentro de LF Endesa ante el Casademont Zaragoza en el Roig Arena. / F. Calabuig

Valencia Basket no estará solo

Valencia Basket está contando con un buen apoyo desde la grada en el Palau d’Esports de Tarragona. Más de 400 aficionados han viajado a la ciudad catalana para acompañar al equipo en esta aventura, con la esperanza y la ilusión de volver a levantar el título de Copa de la Reina dos años después y confirmar que sigue siendo el equipo más puntero del balonesto nacional a pesar de que esta campaña el aumento del nivel competitivo de la liga está poniendo las cosas más complicadas.

Unas estadísticas muy similares

Las estadísticas entre ambos equipos son muy similares. Casademont Zaragoza anota 78,9 puntos de media frente a los 76,4 de Valencia Basket. En rebotes las mañas promedian 35,9 y las taronjas 35,5. En asistencias ellas reparten 19,5 y las de Rubén Burgos 18. En robos de balón Valencia Basket recupera 10,1 balones frente a los 9,4 de Casademont Zaragoza. También cuida un poco mejor la pelota que su rival con 12,9 pérdidas de media ante las 13,9 de ellas. En tapones el equipo taronja es el líder de la competición con 3,1 por encuentro, contra los 1,6 que ponen las mañas. En valoración las de Cantero hacen 95,2 créditos de media y las de Rubén Burgos 90,6. En defensa Valencia Basket solo encaja 64,9 puntos por partido, mientras que Casademont Zaragoza encaja 66,6.