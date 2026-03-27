Horario y dónde ver el Valencia Basket-Partizan Mozzart Bet Belgrade de la EuroLeague

Partido importante para el Valencia Basket en la Euroleague. El primer equipo masculino afronta su segundo partido de la semana visitando la pista del equipo con mejor racha de la competición, el Partizan Mozzart Bet Belgrade en un encuentro correspondiente a la jornada 34 de la máxima competición europea. El objetivo está claro: atar como mínimo el play-in ante el Partizan Belgrado. La cita es este viernes 27 de marzo a las 20:30 horas en el Belgrade Arena y podrá verse en directo a través de Movistar Deportes 3.

Tras comenzar la semana con un triunfo ante el Olympiacos Piraeus por 85-84, el equipo taronja afronta ahora el reto de volver a sumar en uno de los ambientes más complicados de la competición y ante un rival que es la mejor defensa del torneo en las últimas ocho jornadas (1,07 puntos encajados por posesión desde la jornada 26). El conjunto que dirige el renovado Pedro Martínez, ha ganado en dos de sus tres visitas a la pista de este rival, aunque cayó con claridad en el último precedente. En el partido de la primera vuelta, sin embargo, victoria valenciana por 86-73. El rival, por su parte, llega a este partido como el único equipo de la EuroLeague que ha ganado los últimos cuatro partidos, lo que le ha llevado a mejorar su balance hasta un 13-20 que le ha permitido subir hasta la 15ª posición. El conjunto serbio está encontrando su mejor versión defensiva sin presión clasificatoria y desde el regreso tras su lesión de Carlik Jones, que junto al gran momento de Isaac Bonga, está liderando el buen momento del equipo blanquinegro. Con una plantilla disponible muy cambiada respecto a la que visitó el Roig Arena al final de la primera vuelta, el Partizan Mozzart Bet Belgrade mantiene las ausencias por lesión de Duane Washington y el extaronja Vanja Marinkovic, mientras que Mario Nakic ha vuelto a los entrenamientos.

VALENCIA BASKET

Cuarta visita a la pista del Partizan

A pesar de la larga tradición continental de estos dos equipos y la cantidad de jugadores que han defendido las dos camisetas, Valencia Basket y Partizan nunca se habían encontrado en un partido de competición oficial hasta la temporada 2018-19, por lo que la de mañana será tan solo la cuarta ocasión en la que Valencia Basket visite la pista blanquinegra para un partido oficial de competición europea. El equipo taronja se llevó el triunfo en las dos primeras y cayó en el precedente más reciente.

EuroCup 2018-19 . Fase de grupos. Partizan Belgrade 61- VBC 69

Euroliga 2022-23 . Liga Regular. Partizan Belgrade 96- VBC 100

Euroliga 2023-24. Liga Regular. Partizan Belgrade 79- VBC 66

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Sigue el tour taronja y bajas

Después de este encuentro, el tour taronja que llevará al equipo a Burgos, dónde disputa el domingo su compromiso de la Liga Endesa, directamente desde Belgrado, el entrenador Pedro Martínez contará con trece jugadores de su plantilla profesional por las ausencias de Jean Montero (lesionado en la mano derecha en la última acción del partido de Euroliga del martes) y el alero Xabi López-Arostegui (lesión muscular isquiotibial). Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 21-12.