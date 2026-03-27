Las pérdidas condenan a Valencia Basket, que pierde en Belgrado tras dos prórrogas (110-104)

Valencia Basket cayó en Belgrado en la segunda prórroga del partido frente a Partizan. A pesar de estar casi todo el partido por delante en el marcador, los de Pedro Martínez acabaron sucumbiendo frente a los de Joan Peñarroya porque en todas sus oportunidades de romper definitivamente el partido su tendencia a perder balones le acabó condenando. La escalofriante cifra de 22 balones perdidos explica una derrota muy dolorsa para los valencianos, que con un poco más de precisión en los envíos no hubiera siquiera tenido que jugar la prórroga.

El partido arrancó con ritmo y con Partizan buscando aprovechar el factor cancha con una presión muy intensa, provocando pérdidas en el conjunto taronja y asestando una serie de golpes a los que Valencia Basket respondió con buenas canastas de Jaime Pradilla. Los serbios entraban bien en el partido, robando varios balones clave (10-6). Ese más cuatro puso las pilas a los valencianos, que ‘enchufaron’ dos triples seguidos para ponerse por delante por mediación de Omari Moore y Darius Thomson (10-12).

Vivía momentos dulces el equipo de Pedro Martínez, que forzaba a Partizan a arriesgar al final de sus posesiones por la intensa defensa valenciana y que respondía con frescura para ampliar su renta. El cuadro ‘taronja’, de hecho, se hacía fuerte en todas las facetas del juego en el tramo final del primer cuarto, gobernando la pintura con un inmenso Matt Costello debajo del aro. Ese primer acto, de hecho, se cerró con un contundente más diez (17-27) y una demostración de versatilidad.

Acción del partido entre Partizan y Valencia Basket / Partizan

Reacción de Partizan en el segundo

El segundo Partizan lo empezó herido, sabiendo que debía reaccionar, aumentando su nivel defensivo y recortando distancias con algún robo de balón. Pero al igual que en el primero, sentir el arreón serbio le volvió a servir a Valencia Basket para responder con más fuerza con grandes acciones como la penetración de Moore que acabó en canasta de Sako o el triple de Thomson. Tapones, entradas a canasta, triples… El partido entraba en su fase más ‘bollante’ con los dos equipos buscando la canasta rival y el cuadro taronja teniendo en sus propias pérdidas el gran enemigo en contra de su ventaja. Osetkowski lo aprovechaba con dos triplazos (32-38) para poner a Partizan sobre la pista.

La frontera de los 38 puntos, de hecho, se convertían en una losa para el conjunto valenciano, que firmaban su décima pérdida en el encuentro después de recibir una canasta de dos puntos que ponía a Partizan por delante por primera vez desde los primeros compases y obligaba a los de Pedro Martínez a romper son esa barrera mental, recuperando la ventaja con buenas acciones de Sako y una respuesta serbia que llevó el partido al descanso con empate a 41.

Un tercer cuarto muy sólido

La reanudación del choque dejó bien a las claras que habría que sudar por la victoria. Los primeros minutos estuvieron marcados por los intercambios de golpes, siendo ambos equipos incapaces de marcharse con más de dos puntos de ventaja en el marcador hasta la gran canasta de Pradilla tras un genial pase de Taylor (47-50). A pesar de ello, el juego se tornaba espeso, el ritmo de anotación se reducía y los tiros eran más bien precipitados hasta que Braxton Key puso algo de luz con un tiro de tres que le brindó la mayor renta de la segunda parte, más seis (49-55). El americano, de hecho, se mostraba como el jugador más entonado del tramo del partido más gris con dos acciones ofensivas seguidas de lucidez, que no eran capaces de compensar del todo la sangría de pérdidas valencianas que no le dejaban irse en el marcador… hasta que el cronómetro agonizaba y el triple de Kameron Taylor y la falta forzada por Badio en los últimos segundos permitieron a Valencia Basket abrir una pequeña brecha de siete puntos antes del último cuarto (59-66).

Final de infarto y a la prórroga

El cuarto empezaba con los de Pedro siendo más certeros, constantes en la anotación y alcanzando por fin los ás deiz de distancia (63-73) en los primeros tres minutos. La determinación se veía en los ojos de los jugadores 'taronja', que se mostraban muy duros en defensa, fuertes en el rebote y agresivos a la hora de buscar la penetración. Por este camino reconquistaban su mayor renta en el partido (63-75), pero Brown respondía con un triple para mandar un mensaje de que ni mucho menos estaba acabado. Y menos si Valencia Basket recuperaba su mala dinámica con las pérdidas de balón que regalaban 'vidas extra' a los serbios, que asustaban acercáncose en el marcador y obligando a Badio a aparecer con un triple magistral que ponía el partido 72-80 a falta de tres minutos.

Por enésima vez, no obstante, cuando Valencia Basket podía marcharse llegaban los mejores momentos de Partizan que se ponían muy cerca en el marcador con un triple que dejaba la contienda en un 77-80 que podía caer de cualquier lado en un escenario tan caliente como el pabellón de Belgrado. Los locales lo empataban y Badio tiraba de personalidad para darle dos de ventaja a los suyos en un final taquicárdico que Calathes con el 82-82 convirtió en un minipartido de un minuto... Que se marchó a la prórroga.

Mismo guion y otra prórroga

En el infierno de Belgrado la frialdad taronja la ponía Badio con un triple para abrir boca y para habilitar a Reuvers para poner dos más tras la respuesta serbia. Tres de ventaja para empezar y dos más uno forzado por Darius Thomson para poner a Valencia Basket en una senda de la que no debía volver a salirse (86-92)... Pero un doble tiro libre fallado y el triple de Calathes volvió a ajustar un partido interminable que estaba 97-97 a falta de veinte segundos... Y que con el mismo guion de todo el partido se marchó a la segunda prórroga.

Caída en la segunda prórroga

La segunda prórroga empezó al revés. Esta vez fue Patrizan el que se adelantó en el marcador y lo serbios fueron más sólidos que Valencia Basket a la hora de defender su renta, obligando a los taronja a arriesgar y finiquitando la contienda.