"Tuvimos una renta definitiva en muchos partidos"

Pedro Martínez compareció en sala de prensa después de la derrota con una intervención corta, pero en la que analizó el partido que se le escapó a los suyos frente a Partizan en la segunda prórroga a pesar de haber mandado durante casi todo el tiempo regular.

Sobre el partido, el catalán explicó lo siguiente: "Hemos hecho importanytes errores al fial del tiempo regular. Teniamos una renta de diez puntos, era un buen momento, controlábamos el partido, pero luego hemos jugado sin claridad de ideas en ataque. Más o menos como en la primera prórroga, que nos hemos adelantado, anotando y generando una renta definitiva en muchos partidos, pero ellos han anotado muy fácil. En la segunda no hemos tenido opciones muy buenas para ganar el partido", expuso.

Elogios a Peñarroya

El técnico taronja también tuvo buenas palabras para su homólogo en el banquillo y la actuación de los serbios: "Partizan ha jugado mucha fe, felicidades para ellos. Peñarroya es mi amigo y está haciendo un gran trabajo en un momento muy complicado. Tiene una gran mentalidad ganadora y lo está demostrando", dejó claro.