MINICOPA LF ENDESA
Victoria contundente del Valencia Basket y a luchar por el quinto puesto de la Minicopa
El infantil A femenino de Valencia Basket acabó la fase de grupos de la Minicopa LF Endesa con un contundente triunfo ante Perfumerías Avenida, finalizando en la segunda posición de su grupo
El infantil A femenino de Valencia Basket cerró la fase de grupos de la Minicopa LF Endesa con un contundente triunfo ante Perfumerías Avenida, finalizando en la segunda posición de su grupo, y teniendo que luchar así por el quinto puesto pese a haber cosechado dos holgados triunfos y una única derrota ajustada. Las de Marcel Villalba volverán a la acción este sábado a las 11:30 horas para definir su posición final en el torneo.
La crónica
Las taronja no dieron opción alguna a su rival desde el inicio del partido. Marcaron el ritmo desde el inicio y volvieron a mostrar ese juego coral que caracteriza al equipo, repartiendo puntos en ataque y esfuerzos en defensa. Esa intensidad defensiva fue una losa para Avenida, que al final del primer cuarto solo había podido anotar dos puntos desde el tiro libre.
El paso de los minutos no afectaba a un Valencia Basket que seguía exhibiendo una gran versión, y se acercaba a cerrar el partido pese a que las salmantinas mejoraron en el segundo parcial. Al descanso, la ventaja era de +45, con Belén Bonora y Ángela Lozano liderando un equipo en el que todas sumaban. Las taronja cerraron marcador finalmente en el inicio del tercero, con un triple de Carmen Bautista. Pese a eso, no bajó el listón el equipo valenciano, que continuó dominando el partido y llegará con buenas sensaciones a la lucha por el quinto puesto.
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