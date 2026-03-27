Victoria contundente del Valencia Basket y a luchar por el quinto puesto de la Minicopa

El infantil A femenino de Valencia Basket cerró la fase de grupos de la Minicopa LF Endesa con un contundente triunfo ante Perfumerías Avenida, finalizando en la segunda posición de su grupo, y teniendo que luchar así por el quinto puesto pese a haber cosechado dos holgados triunfos y una única derrota ajustada. Las de Marcel Villalba volverán a la acción este sábado a las 11:30 horas para definir su posición final en el torneo.

La crónica

Las taronja no dieron opción alguna a su rival desde el inicio del partido. Marcaron el ritmo desde el inicio y volvieron a mostrar ese juego coral que caracteriza al equipo, repartiendo puntos en ataque y esfuerzos en defensa. Esa intensidad defensiva fue una losa para Avenida, que al final del primer cuarto solo había podido anotar dos puntos desde el tiro libre.

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El paso de los minutos no afectaba a un Valencia Basket que seguía exhibiendo una gran versión, y se acercaba a cerrar el partido pese a que las salmantinas mejoraron en el segundo parcial. Al descanso, la ventaja era de +45, con Belén Bonora y Ángela Lozano liderando un equipo en el que todas sumaban. Las taronja cerraron marcador finalmente en el inicio del tercero, con un triple de Carmen Bautista. Pese a eso, no bajó el listón el equipo valenciano, que continuó dominando el partido y llegará con buenas sensaciones a la lucha por el quinto puesto.