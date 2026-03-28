Contra el cansancio y las lesiones en la visita taronja a Burgos

Sin apenas descanso y con malos precedentes en partidos de visitante en ACB tras viajes europeos, el Valencia Basket afronta este domingo un reto de altura ante un San Pablo Burgos que, aunque está luchando por la permanencia, ha ganado sus tres últimos partidos como local ante La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket y Kosner Baskonia. Y todo sin los lesionados Jean Montero y Xabi López-Arostegui y a poco más de 43 horas del partido del viernes en Belgrado, en el que los de Pedro Martínez perdieron después de dos prórrogas.

Eso sí, no son los únicos jugadores con problemas de cara al partido de este domingo, ya que tras el encuentro de Euroliga, Pedro Martínez tampoco podrá contar con Kameron Taylor por molestias musculares, mientras que Darius Thompson serán también duda hasta última hora por molestias en la rodilla. El alero estadounidense ya se ha perdido recientemente más partidos con el Valencia BC y desde el club no se le quiere forzar lo más mínimo en una temporada en la que está siendo uno de los jugadores más destacados tanto en la LF Endesa como en la Euroliga.

Por otra parte, en el rival de este domingo, el San Pablo Burgos, además del lesionado de larga duración Jhivvan Jackson, Ethan Happ no podrá jugar este partido, por lo que Augusto Lima entrará en la convocatoria y Raúl Neto es duda por molestias en el sóleo.

Jaime Pradilla, en el Valencia Basket - San Pablo Burgos de la primera vuelta. / Eduardo Ripoll

Pedro Martínez avisa

En la previa del encuentro, Pedro Martínez advertía de la dificultad de ganar en Burgos, un equipo que está en un gran momento como local. "Para nosotros no es una semana limpia, es el cuarto partido en ocho días, con los viajes de por medio y contra un equipo que, además, también está en un muy buen momento de forma cómo es Burgos. Nosotros tenemos que pensar que todos los partidos son difíciles, porque así está siendo la mayoría de las veces en nuestra historia, especialmente cuando jugamos fuera. Llevamos muy mal este año cuando jugamos fuera en Euroliga y después otra vez fuera en el mismo fin de semana el partido de Liga acb. Es un esfuerzo grande para el equipo físico y también mental”.

Entrenador récord

El propio Pedro Martínez, que recientemente amplió su vinculación con el Valencia Basket hasta el final de la temporada 2027-28, dirigirá el domingo su partido número 149 con Valencia Basket en la Liga Endesa. Una cifra que le permitirá superar los 148 partidos de acb en los que Miki Vukovic ocupó el primer asiento del banquillo taronja y convertirse en solitario en el entrenador con más partidos al frente de Valencia Basket en esta competición. Martínez ya es desde hace unos meses el líder histórico del equipo masculino en partidos totales dirigidos (252) y victorias totales (184).

Pedro Martínez, en el último precedente entre el Valencia Basket y el San Pablo Burgos. / EFE

El rival

El conjunto burgalés ha dispuesto de toda la semana para preparar un partido en el que intentará mantener su buena racha en el Coliseum liderado por el gran momento de forma del argentino Gonzalo Corbalán, quien ha dado un paso adelante después de la lesión de Jhivvan Jackson. En los últimos cinco partidos, su tarjeta ha sido de 19,6 puntos con 5,8 canastas de dos con un 69% de acierto en ese tipo de lanzamientos. Además, ha capturado 3,8 rebotes, ha repartido 4 asistencias, ha recuperado dos balones y ha recibido 4,8 faltas para 23 créditos de valoración. Y viene de hacer su mejor partido en la Liga Endesa con 26 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias para 33 de valoración en la derrota en Zaragoza.

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Tras sus últimas victorias como local, el Recoletas Salud San Pablo Burgos llega a este partido tras haber salido de la zona de descenso. Eso, todos los precedentes son favorables al cuadro taronja, que ha ganado siempre en sus visitas anteriores a Burgos, además de en el partido de la primera vuelta en el Roig Arena, donde se impusieron por 100-82.