Casademont Zaragoza – Valencia Basket: hora y dónde ver gratis la semifinal de la Copa de la Reina
El conjunto taronja busca el pase a la final ante su rival más incómodo en un duelo clave para cambiar la temporada
El Valencia Basket tiene esta tarde una de esas citas que marcan el rumbo de todo un curso. No es solo una semifinal. Es mucho más. Enfrente estará el Casademont Zaragoza, su gran bestia negra esta temporada, en un duelo directo por un puesto en la final de la Copa de la Reina de Baloncesto. La presión es evidente. También la oportunidad.
La gran amenaza: un rival que ya ha golpeado
Si hay un equipo que ha complicado la vida al Valencia Basket este año, ese es Zaragoza. Un conjunto sólido, físico, con confianza, que ha sabido encontrar las grietas del equipo taronja en los momentos clave. Y eso pesa. Porque no es lo mismo enfrentarte a un rival cualquiera que a uno que ya te ha ganado. Que ya sabe cómo hacerte daño.
El equipo de Rubén Burgos dio un paso firme en cuartos tras imponerse a Ensino. No fue un trámite. Pero sí una demostración de carácter. Jugadoras como Raquel Carrera, Kayla Alexander o el talento exterior de Leticia Romero marcan el camino. A eso se suma el impacto físico y anotador en la pintura, donde Valencia Basket necesita imponerse si quiere tener opciones reales.
La Copa de la Reina puede ser un punto de inflexión. Un giro de guion en una temporada que no ha sido todo lo regular que se esperaba. Para Valencia Basket, ganar hoy significaría mucho más que seguir adelante. Sería recuperar sensaciones.
Dónde ver gratis el Casademont Zaragoza – Valencia Basket
Si no quieres perderte este auténtico partidazo de semifinales de la Copa de la Reina, aquí tienes todos los detalles. El Casademont Zaragoza – Valencia Basket se podrá ver gratis en abierto a través de Teledeporte y también en streaming en RTVE Play.
📅 Fecha: hoy
⏰ Hora: 18:00 (hora peninsular española)
📺 TV y online: Teledeporte y RTVE Play
Un duelo con billete a la final en juego. Y con mucho más detrás.
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