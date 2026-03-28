Casademont Zaragoza - Valencia Basket: las semifinales de la Copa de la Reina, en vivo y en directo

Valencia Basket tiene esta tarde uno de esos partidos que cambian temporadas. El conjunto taronja se mide a su gran bestia negra de la temporada, Casademont Zaragoza, por un sitio en una nueva final. La Copa de la Reina es una de las citas más importantes del año y que este curso emerge como un posible revulsivo a una temporada que no ha está yendo tan bien como las anteriores. Las de Rubén Burgos, que pasaron de cuartos tumbando a Ensino, se enfrentan a un reto mayúsculo si quieren estar en la final.

El cuadro valenciano tiene entre ceja y ceja la lucha por sumar un nuevo título a sus vitrinas con una Copa que no solamente tiene un valor incalculable por su trascendencia histórica, sino que puede servirle como trampolín y como factor diferencial para el tramo final de una temporada en la que el club quiere reeditar su campeonato liguero.

Leo Fiebich, decisiva con su acierto desde el 6,75 ante el DM Ensino en la Copa. / FEB

Mal balance contra Casademont

Esta temporada Casademont Zaragoza está ganando la partida, pues llegó a acumular cuatro victorias seguidas con la final de Supercopa, los dos partidos de EuroLeague Women y el de ida de la LF Endesa. Valencia Basket cerró esta racha con una victoria en el Príncipe Felipe en la vuelta de LF Endesa en el precedente más reciente y ahora quiere confirmar el cambio de tendencia precisamente en el momento más importante de la temporada.

Dónde ver gratis el Casademont Zaragoza – Valencia Basket

Si no quieres perderte este auténtico partidazo de semifinales de la Copa de la Reina, aquí tienes todos los detalles. El Casademont Zaragoza – Valencia Basket se podrá ver gratis en abierto a través de Teledeporte y también en streaming en RTVE Play.

📅 Fecha: hoy

⏰ Hora: 18:00 (hora peninsular española)

📺 TV y online: Teledeporte y RTVE Play

Noticias relacionadas

Un duelo con billete a la final en juego. Y con mucho más detrás.

EL VALENCIA BASKET, LISTO PARA LA BATALLA DE ESTA TARDE

Valencia Basket está contando con un buen apoyo desde la grada en el Palau d’Esports de Tarragona. Más de 400 aficionados han viajado a la ciudad catalana para acompañar al equipo en esta aventura, con la esperanza y la ilusión de volver a levantar el título de Copa de la Reina dos años después y confirmar que sigue siendo el equipo más puntero del balonesto nacional a pesar de que esta campaña el aumento del nivel competitivo de la liga está poniendo las cosas más complicadas.

Esta temporada Casademont Zaragoza está ganando la partida, pues llegó a acumular cuatro victorias seguidas con la final de Supercopa, los dos partidos de EuroLeague Women y el de ida de la LF Endesa. Valencia Basket cerró esta racha con una victoria en el Príncipe Felipe en la vuelta de LF Endesa en el precedente más reciente y ahora quiere confirmar el cambio de tendencia precisamente en el momento más importante de la temporada.

A partir de las 17:30 en el Palau d'Esportde Tarragona se miden por un puesto en la final dos equipazos como Valencia Basket y Casademont Zaragoza